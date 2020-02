[Webinar] Comprendre et choisir son format d’application mobile

La mobilité a pris une place prépondérante dans les projets digitaux. Pour accompagner cette évolution des usages, de nouvelles technologies sont apparues. Mais, entre Progressive Web, native & hybride app, il est parfois difficile de se retrouver dans la jungle des innovations mobiles.

Ce webinar décode les possibilités offertes par les différents formats d’application mobile pour vous aider à mieux en comprendre les enjeux et ainsi faire le bon choix pour votre projet.

Lors de ce webinaire, vous pourrez découvrir:

Quelles sont de manière synthétique et accessible les différentes technologies à connaître pour un projet mobile ?

Quelles sont en détails les possibilités offertes par chaque techno (notification, offline, composants, etc.) ?

Comment bien gérer le cross-platform iOS / Android / Web ?

Quels sont les autres critères à prendre en compte pour choisir sa techno ?

Ce webinar sera présenté par: Alexis Trancart, Directeur Conseil chez Kaliop

