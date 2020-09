[Webinar] Drupal 9 : comment gérer la migration en toute sérénité

Avec la nouvelle version de Drupal, sortie en juin dernier, la possibilité de faire le grand saut de Drupal 7 à Drupal 9 peut sembler un exercice périlleux, mais néanmoins indispensable : la fin du support officiel de Drupal 7 est prévue pour novembre 2022. Les sites encore en D7 à ce moment-là ne seront plus sécurisés et toutes les évolutions que vous entreprenez seront perdues. La version Drupal 8, quant à elle, est dépendante de Symfony 3, dont la fin de vie est programmée pour novembre 2021. Il y a donc là aussi urgence à envisager la migration vers Drupal 9. Si la migration de Drupal 7 vers Drupal 8 s’est faite pour beaucoup d’entreprises dans la douleur, le passage de D8 à D9 peut, avec un minimum de cadrage, devenir un modèle de fluidité. Pour vous accompagner dans votre réflexion, Stéphane Heuzé, expert Drupal chevronné, démystifie pour vous le futur de Drupal. Découvrez durant ce webinar comment: Quel nouveau paradigme se cache derrière Drupal 9 ?

Comment tirer parti du meilleur du CMS déjà embarqué ?

Comment gérer la migration de contenu en toute sérénité ?

Comment la nouvelle roadmap assure la pérennité de la solution ?

Pourquoi la montée de version vous permettra de faire des économies considérables ?

Ce webinar sera présenté par: Stéphane Heuzé, Expert Technique Drupal chez Kaliop

