L’accès à distance aux produits et aux services de toutes sortes est devenu la norme. Accéléré par la crise sanitaire, ce nouveau mode de fonctionnement confronte les entreprises, les acteurs de la banque et assurance en particulier, à une double problématique : Comment sécuriser ses processus d’accès à distance tout en maintenant une expérience utilisateur d’exception ? Durant ce webinar, Onfido, un des leaders mondiaux de la vérification d’identité digitale, vous donnera les clés pour être à la hauteur des attentes de vos clients. Gimena Diaz, General Manager and VP Southern Europe, Middle East & Africa, présentera en exclusivité les résultats d’une étude « Identité digitale : quelles sont les perceptions de vos clients et comment être à la hauteur de leurs attentes » et répondra aux questions suivantes : Qu’est-ce que l’identité digitale ?

Pourquoi l’identité digitale est importante pour les entreprises mais aussi pour leurs clients ?

Qu’est-ce que la crise sanitaire a changé ?

Quelle est la perception des solutions de vérification d’identité digitale actuelles, quel est leur impact lors de l’inscription, leurs avantages et inconvénients ? A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Online Form – [Webinar] Accès aux services digitaux & identité digitale : comment répondre aux attentes de vos clients ? – Onfido

Ce webinar a été présenté par: Gimena Diaz, General Manager and VP Southern Europe, Middle East & Africa chez Onfido

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au recrutement idoine sur FrenchWeb. Et afin de vous proposer des ateliers similaires. Le destinataire des données est la société intervenante de l’atelier, ainsi que l’éditeur de FrenchWeb: Decode Media SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à l’émetteur de l’atelier, et Decode Media SAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »