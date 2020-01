[Webinar] Comment booster la performance de vos campagnes ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la publicité native n’est pas uniquement un levier de notoriété; elle est aussi incontournable pour les campagnes à la performance (ventes, génération de leads, téléchargements…).

Rejoignez Philippine de Pelleport, experte en performance chez Outbrain, le mardi 11 février à 11h, pour découvrir ensemble les best practices.

Dans ce webinar, nous verrons ensemble :

Comment définir l’objectif de vos campagnes et choisir vos indicateurs de performance

L’efficacité du Native Discovery

Les études de cas: Tacotax, Lifesum et plus encore…

Les best practices

Ce webinar sera présenté par: Philippine de Pelleport, Sales Manager chez Outbrain France

