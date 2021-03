[Webinar] Comment se préparer à la fin des cookies tiers

Comment se préparer à la fin des cookies tiers et pourquoi vous avez toujours besoin d’une bannière de cookies?

Début 2020, Google a annoncé qu’il rejoignait une liste croissante de navigateurs pour mettre fin à l’utilisation de cookies tiers. Mais soyons clairs : la fin des cookies tiers n’est pas la fin des bannières de cookies ou des plateformes de gestion du consentement (CMP).

Avec la suppression des cookies tiers, les organisations auront toujours besoin d’une bannière de cookies ou d’une CMP en place pour se conformer aux réglementations et capturer le consentement pour d’autres types de cookies et de technologies de suivi. En outre, les spécialistes du marketing, les éditeurs et les annonceurs devront expérimenter d’autres stratégies diverses pour maximiser l’adressabilité et la personnalisation sans dépendre des cookies tiers.

Au cours de ce webinar pourrez comprendre l’inquiétude du secteur à l’idée d’entrer dans un monde sans cookies tiers, pourquoi les organisations auront toujours besoin d’une bannière de cookies ou d’un CMP, et comment les organisations peuvent faire pivoter leur stratégie pour continuer à comprendre leur public, à fournir une personnalisation et à assurer des revenus futurs pour la prochaine génération de l’écosystème ad tech.