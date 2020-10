[Webinar] Passez de 3 semaines à 3 heures avec la signature électronique

Face à la pandémie mondiale de COVID-19, les entreprises ont été forcées de trouver des façons plus rapides, plus sûres et plus rentables de gérer leurs transactions à distance.

Parmi celles qui ont su relever ce défi : Unique Heritage Media, une entreprise de médias et d’édition créatrice de livres, magazines et applications pour l’enseignement et le divertissement.

Pour Unique Heritage Media, le plus urgent était de simplifier, accélérer et garantir la traçabilité de son processus de signature de contrats avec ses contributeurs. L’entreprise savait que pour y parvenir, il lui fallait une solution qui s’intègre à son environnement technologique, et ce sans consacrer trop de ressources au développement.