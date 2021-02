[Webinar] Signature électronique: comment délivrer la meilleur expérience utilisateur

La signature électronique a été plus que plébiscitée durant les 12 derniers mois. Son adoption s’est considérablement accélérée, et les entreprises et usagers ont vite compris son utilité avec la nécessité du travail à distance, l’impossibilité de se voir en face-à-face et l’absence d’équipement à la maison.

Nous constatons depuis quelques semaines un intérêt croissant pour l’étape d’après : l’automatisation par l’intégration ! Derrière ce petit jargon se cache un mot, API.

Aujourd’hui, des milliers d’entreprises s’appuient sur l’API de signature électronique Yousign pour simplifier la signature de tous types de documents directement depuis leurs propres applications et économisent jusqu’à 75% de leur temps dédié aux tâches

administratives.

Nous trouvons intéressant de faire un point sur cette tendance pour vous donner les

clés qui vous permettront d’identifier des leviers utiles ou non pour votre organisation.

Durant ce webinar, Romain PICHARD, Product Director et expert API chez Yousign, vous expliquera comment faire entrer vos produits et processus dans l’ère des APIs pour bâtir la meilleure expérience de souscription et ainsi atteindre plus rapidement vos objectifs

Durant ce webinar, vous découvrirez comment :