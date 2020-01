WeLink, la plateforme qui veut rapprocher indépendants et clients, lève 1,5 million d’euros

WeLink, qui édite des plateformes à destination des personnes exerçant une profession libérale, lève 1,5 million d’euros en seed auprès de Takara Capital et de business angels. La startup avait déjà levé 500 000 euros en 2018 et prépare une série A pour juin 2020.

Fondé en 2018 par Charles Passereau et Kevin Goncalves, WeLink édite des plateformes à destination des personnes exerçant une profession libérale pour leur permettre d’être mis en relation avec des clients. «Beaucoup de professions libérales et indépendants n’ont pas la chance d’avoir trouvé leur ‘Doctolib’ et n’ont pas encore la solution de trouver leurs clients sur Internet», estiment les fondateurs.

La startup a déjà lancé deux plateformes similaires, une pour les experts comptables et une pour les artisans du bâtiment, baptisées respectivement mon avocat.fr (devenu Justifit) et mon courtier.fr. WeLink a également lancé une série de plateformes sur lesquelles les professionnels peuvent se recenser, dont « Le Guide des Experts », que la startup parisienne a décliné au Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Portugal, Italy et Mexique. La startup revendique 1 600 abonnés sur l’ensemble de ses plateformes et compte 120 000 mises en relation via « Le Guide des Experts » depuis son lancement. En 2019, WeLink revendique 270 000 utilisateurs.

Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup ambitionne d’étendre son offre à 6 nouvelles professions libérales sur les trois prochaines années. WeLink souhaite également se développer sur de nouveaux marchés européens et espère compter 80 000 abonnés en 2023. «Ces levées de fonds vont permettre de développer des outils de visibilité et de vente dont les professions libérales et indépendants ont besoin pour se transformer: prise de rendez vous, consultation en ligne, référencement global, lead management…», commente Charles Passereau, CEO de WeLink.

WeLink : les données clés

Fondateur : Charles Passereau et Kevin Goncalves

Création : 2018

Siège social : Paris

Secteur : RH

Activité : mise en relation des professionnels indépendants

Financement : 1,5 million d’euros en seed auprès de Takara Capital et de business angels.