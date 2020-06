Win2020 : Inclusion et diversité, un besoin urgent dans l’écosystème Tech

Nous retrouvons Catherine Barba, business angel, experte du e-commerce et de la transformation numérique pour aborder les sujets de la diversité et de l’inclusion dans la Tech à travers l’événement Win2020. Des acteurs majeurs de la Tech y aborderont ces sujets clés tels que Spotify et l’Oréal mais aussi Mathilde Collin et Alexandre Mars.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Catherine Barba, business angel, experte du e-commerce et de la transformation numérique :

