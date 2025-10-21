WISEED cherche un repreneur : cinq offres à l’étude sous l’œil du Tribunal de commerce de Toulouse

Confrontée à un blocage capitalistique et à l’effondrement prolongé du marché immobilier, WiSEED, pionnier français du financement participatif, a engagé une procédure de prépack cession sous la supervision du Tribunal de commerce de Toulouse. L’objectif est de préparer une reprise rapide par un acteur solide de l’investissement afin d’assurer la continuité de ses activités et la sécurité des fonds.

Fondée en 2008, la plateforme a permis de financer plus de 1 200 projets immobiliers et entrepreneuriaux, représentant 580 millions d’euros investis. Agréée par l’AMF et l’ACPR, elle s’était diversifiée au fil des années vers de nouveaux services d’investissement. Mais depuis 2023, la crise immobilière et la hausse des taux ont lourdement pesé sur ses marges.

Après une réduction de charges et un projet d’adossement à un investisseur institutionnel, la société n’a pas pu concrétiser son plan de restructuration en raison du veto d’un actionnaire minoritaire disposant de droits étendus, bloquant toute solution de refinancement. La direction a donc choisi la voie d’un traitement accéléré de ses difficultés, visant à sécuriser une reprise ordonnée.

Cinq offres de rachat sont actuellement à l’étude, et la décision du juge est attendue à la mi-novembre. En attendant, l’activité de la plateforme se poursuit sans interruption, les fonds des investisseurs restant cantonnés chez Lemonway, conformément à la réglementation.

« Cette période est une étape difficile, mais elle constitue la seule solution pour repartir sur des bases saines, au service de nos investisseurs et de nos porteurs de projets », déclarent Nicolas Sérès, Président du Conseil d’administration, et Mathilde Iclanzan, Directrice générale.

Cette procédure marque un tournant pour WISEED, symbole d’un secteur du crowdfunding immobilier fragilisé par la conjoncture, mais aussi d’une finance alternative en quête de consolidation.