DECODE MARKETFINTECHIN THE LOOP

WISEED cherche un repreneur : cinq offres à l’étude sous l’œil du Tribunal de commerce de Toulouse

📩 Pour nous contacter: redaction@frenchweb.fr

21/10/2025
1 minute de lecture

Confrontée à un blocage capitalistique et à l’effondrement prolongé du marché immobilier, WiSEED, pionnier français du financement participatif, a engagé une procédure de prépack cession sous la supervision du Tribunal de commerce de Toulouse. L’objectif est de préparer une reprise rapide par un acteur solide de l’investissement afin d’assurer la continuité de ses activités et la sécurité des fonds.

Fondée en 2008, la plateforme a permis de financer plus de 1 200 projets immobiliers et entrepreneuriaux, représentant 580 millions d’euros investis. Agréée par l’AMF et l’ACPR, elle s’était diversifiée au fil des années vers de nouveaux services d’investissement. Mais depuis 2023, la crise immobilière et la hausse des taux ont lourdement pesé sur ses marges.

Après une réduction de charges et un projet d’adossement à un investisseur institutionnel, la société n’a pas pu concrétiser son plan de restructuration en raison du veto d’un actionnaire minoritaire disposant de droits étendus, bloquant toute solution de refinancement. La direction a donc choisi la voie d’un traitement accéléré de ses difficultés, visant à sécuriser une reprise ordonnée.

Cinq offres de rachat sont actuellement à l’étude, et la décision du juge est attendue à la mi-novembre. En attendant, l’activité de la plateforme se poursuit sans interruption, les fonds des investisseurs restant cantonnés chez Lemonway, conformément à la réglementation.

« Cette période est une étape difficile, mais elle constitue la seule solution pour repartir sur des bases saines, au service de nos investisseurs et de nos porteurs de projets », déclarent Nicolas Sérès, Président du Conseil d’administration, et Mathilde Iclanzan, Directrice générale.

Cette procédure marque un tournant pour WISEED, symbole d’un secteur du crowdfunding immobilier fragilisé par la conjoncture, mais aussi d’une finance alternative en quête de consolidation.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FRENCHWEB.FR (tout voir)
21/10/2025
1 minute de lecture
Attirez les meilleurs profils de la tech : publiez vos offres sur le jobboard de FRENCHWEB.FR
© Copyright 2008 / 2025, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
WISEED cherche un repreneur : cinq offres à l’étude sous l’œil du Tribunal de commerce de Toulouse
Octave Klaba, CEO d'OVHcloud
OVHcloud : retour au cockpit pour Octave Klaba
Xavier Niel, Fondateur d'ILIAD
Xavier Niel s’attaque à la galère du streaming, Free réinvente la télévision gratuite avec Free TV
L’Europe arme son capital : quand les fonds de pension financent la défense
Timo Ahopelto, co fondateur de Lifeline Ventures
La Finlande se dote de ses propres “mega funds”, Lifeline Ventures lève 400 millions d’euros
Mathieu Tarnus, fondateur de 404 Ventures, et Président de Groupe Positive
Positive Group fait l’acquisition de Surfer, spécialiste du GEO, et trace sa voie dans le marketing alimenté par l’IA
Guillaume Moubeche, CEO de Lemlist
LEMLIST rachète CLAAP pour un montant à huit chiffres