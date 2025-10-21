Octave Klaba, CEO d'OVHcloud
OVHcloud : retour au cockpit pour Octave Klaba

21/10/2025
La greffe n’aura pas pris suffisament avec Benjamin Revcolevschi, qui succédait à Michel Paulin il y a près de 2 ans à la tête d’OVHcloud. Octave Klaba reprend officiellement la direction d’OVHcloud, à un moment stratégique, alors que l’entreprise s’apprête à dévoiler son plan 2026-2030.

L’objectif est désormais d’accélérer la mise en œuvre du nouveau plan “Step Ahead”, qui doit prolonger dix années d’investissements dans les infrastructures et le software.

Ce recentrage intervient dans un contexte où la concurrence entre hyperscalers s’intensifie, OVHcloud, positionné sur le marché européen, cherche à se différencier par une approche fondée sur la souveraineté, la transparence et le contrôle des coûts. L’entreprise mise sur une offre capable de répondre aux besoins des industriels et des services publics européens, soucieux de conformité et d’autonomie technologique. Dans un marché où la souveraineté est devenue un critère d’achat, ce positionnement confère à OVHcloud un avantage stratégique tangible.

Le groupe compte aussi capitaliser sur ses avancées dans des domaines de rupture, notamment le quantique et l’intelligence artificielle. Octave Klaba a toujours défendu une approche pragmatique avec le déploiement de solutions performantes à des coûts maîtrisés, sans céder à la course menée par les géants américains. Cette orientation, fidèle à la logique de croissance rentable qu’il a imposée depuis la création d’OVH, pourrait permettre au groupe de consolider sa place et se positionner de manière durable pour la seconde phase de la compétition mondiale sur l’IA.

Vingt-six ans après sa fondation à Roubaix, OVHcloud entame une nouvelle phase de son développement, plus intégrée et plus verticale, pour affronter les défis d’une décennie dominée par l’IA, le quantique, la cybersécurité et la souveraineté numérique.

21/10/2025
OVHcloud : retour au cockpit pour Octave Klaba
