Ÿnsect lève 372 millions de dollars auprès d’Astanor Ventures et du fonds de Robert Downey Jr.

Ÿnsect, spécialisé dans la production d’insectes à des fins nutritionnelles, clôture un tour de table en série C de 372 millions de dollars, auprès d’Astanor Ventures, Upfront Ventures, FootPrint Coalition, le fonds de l’acteur Robert Downey Jr., Happiness Capital, Supernova Invest et Armat Group. Cette opération est complétée par la Caisse des dépôts, le Crédit Agricole Brie Picardie et la Caisse d’Epargne Hauts-de-France. La startup française avait déjà annoncé un tour de table de 125 millions de dollars et 23 millions de subventions en 2019. Ce financement porte le montant total de l’entreprise à 425 millions de dollars.

Lancé en 2011 par Antoine Hubert, Jean-Gabriel Levon, Fabrice Berro et Alexis Angot, Ÿnsect développe des fermes verticales permettant la production de protéines d’insectes et d’engrais. La startup transforme ces insectes en ingrédients chargés de protéines à destination des animaux de compagnie ou des végétaux. «Notre objectif est de révolutionner la chaine alimentaire en commençant par son fondement, à savoir les insectes et le sol. C’est l’affaire de tous, carnivores comme végétariens, ce n’est pas une question de régime alimentaire: il s’agit de se poser la question de la façon dont nous nourrissons nos cultures et nos animaux», commente Antoine Hubert, PDG d’Ÿnsect.

La startup ambitionne de finaliser la construction de sa ferme d’insectes à Amiens dans le nord de la France, qui devrait être la plus grande du monde en son genre. Déjà présent en Europe et en Asie, Ÿnsect souhaite également se développer en Amérique du Nord.

Ÿnsect : les données clés

Fondateurs : Antoine Hubert, Jean-Gabriel Levon, Fabrice Berro, Alexis Angot

Création : 2011

Siège social : ‎Evry, France

Secteur : AgTech, BioTech

Financement : 372 millions de dollars, auprès d’Astanor Ventures, Upfront Ventures, FootPrint Coalition, le fonds de l’acteur Robert Downey Jr., Happiness Capital, Supernova Invest et Armat Group. Cette opération est complétée par la Caisse des dépôts, le Crédit Agricole Brie Picardie et la Caisse d’Epargne Hauts-de-France.