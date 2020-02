YouTube, terrain de jeu idéal pour les marques ?

Dans la jungle des plateformes vidéo, YouTube est aujourd’hui un mastodonte avec plus de 2 milliards d’utilisateurs. Confrontée à la concurrence d’acteurs comme Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ou encore Twitch, la filiale d’Alphabet tente de tirer son épingle du jeu dans une économie de l’attention où les internautes sont sollicités en permanence.

Netflix ne s’y est d’ailleurs pas trompé dans sa lettre envoyée à ses actionnaires après son exercice 2018, en estimant qu’elle est avant tout menacée par YouTube et Fortnite. Et pour cause, les trois plateformes sont plébiscitées par les Millennials. Et le temps que ces derniers passent sur l’une de ses plateformes, ce sont autant de minutes perdues pour consommer du contenu sur les autres.

Dans ce contexte, il est crucial pour YouTube d’enlever du temps de cerveau disponible pour tenir la concurrence à distance respectable. La plateforme vidéo est en bonne position puisqu’elle est le deuxième site Internet le plus visité au monde, derrière Google, sa maison-mère, et devant Facebook et Instagram.

15 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2019

De fait, YouTube apparaît comme une vitrine marketing de premier plan pour les marques. Or à l’ère d’Instagram et du marketing d’influence, comment YouTube parvient-il à faire la différence pour séduire les marques et les annonceurs ? Nous avons posé la question à Ken Tan, Audience Growth Manager chez TubeReach, agence de communication spécialiste de YouTube.

Ces derniers jours, plusieurs chiffres sont tombés pour nous éclairer sur la puissance des plateformes vidéo. YouTube a généré 15 milliards de dollars de revenus publicitaires l’an passé, contre 20 milliards du côté d’Instagram. Cependant, YouTube partage ses revenus publicitaires avec les créateurs. La directrice financière d’Alphabet, Ruth Porat, a d’ailleurs indiqué que les coûts des créateurs sont inférieurs aux coûts d’acquisition de contenu de YouTube, qui s’élèvent à environ 8,5 milliards de dollars. Contrairement à YouTube, Instagram ne partage pas ses revenus publicitaires avec les créateurs de la plateforme, ce qui lui permet d’augmenter considérablement ses marges. Dans ce contexte, que faut-il en déduire ? Éléments de réponse.

