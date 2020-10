Pourquoi le coliving séduit-il de plus en plus de Millennials ?

A mi-chemin entre l’hôtel et la colocation traditionnelle, le coliving commence à se démocratiser en France et en Europe. L’approche de ce nouveau concept d’habitat partagé séduit en effet une génération de jeunes actifs

connectés et adeptes de la mutualisation des ressources et des espaces, comme les Millennials et les freelances, alors que les prix de l’immobilier ont explosé ces dernières années dans les grandes villes européennes.

C’est sur ce segment que s’est lancé The Babel Community avec l’ouverture d’une première résidence en 2017. Benoît Jobert, co-fondateur de cette PropTech française, nous dévoile les enjeux et les enseignements qui découlent du coliving.

