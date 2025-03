ZestMeUp et Supermood s’unissent pour bâtir un acteur européen de l’engagement collaborateur

Dans un contexte où seuls 37 % des salariés français se déclarent motivés par leur travail (étude BaromEX), l’enjeu de l’engagement devient stratégique. Les entreprises ne se contentent plus de mesurer la satisfaction des employés : elles cherchent à optimiser leur expérience et leur implication pour dynamiser leur productivité.

Pourtant, les outils traditionnels de gestion des talents trop rigides, complexes et souvent déconnectés du terrain, peinent à répondre aux attentes des entreprises et des employés voire freinent l’émergence d’un management réellement participatif. C’est face à ce constat que deux acteurs pionniers du marché, ZestMeUp et Supermood, annoncent aujourd’hui leur fusion.

Un marché en pleine transformation

Le secteur des solutions SaaS dédiées à l’engagement collaborateur connaît une dynamique forte. Depuis plusieurs années, les entreprises – en particulier les grandes organisations et les ETI – investissent massivement dans des plateformes visant à améliorer l’expérience employé et la gestion des performances.

Avec des références comme Fnac-Darty, BPCE, Boulanger, Crédit Agricole ou Decathlon, Supermood et ZestMeUp se sont imposés comme des partenaires de référence en France et en Europe. Leur fusion marque un tournant stratégique dans ce marché en pleine structuration, où la consolidation devient un levier clé pour rivaliser avec les acteurs internationaux.

Une réponse technologique innovante et complète

En unissant leurs expertises, ZestMeUp et Supermood ambitionnent de créer une plateforme unique couvrant l’ensemble du parcours collaborateur :

Écoute et diagnostic : grâce aux baromètres sociaux et aux sondages en temps réel, les entreprises peuvent capter l’état d’esprit de leurs collaborateurs et anticiper les tendances internes.

: grâce aux baromètres sociaux et aux sondages en temps réel, les entreprises peuvent capter l’état d’esprit de leurs collaborateurs et anticiper les tendances internes. Gestion de la performance : via des outils de suivi des objectifs (OKR), d’entretiens et d’évaluations, la nouvelle plateforme permet d’aligner les collaborateurs avec la stratégie globale.

: via des outils de suivi des objectifs (OKR), d’entretiens et d’évaluations, la nouvelle plateforme permet d’aligner les collaborateurs avec la stratégie globale. Développement des talents : intégration des plans d’actions personnalisés, suivi des compétences et analyses prédictives pour une gestion plus agile et efficace.

: intégration des plans d’actions personnalisés, suivi des compétences et analyses prédictives pour une gestion plus agile et efficace. Expérience employé fluide et engageante : simplification des outils et interface intuitive pour favoriser l’adoption par les équipes.

Avec plus de 400 clients, 1 000 projets réalisés et près de 3 millions d’employés interrogés, le groupe issu de cette fusion ambitionne de devenir un acteur fort en europe dans le domaine des solutions SaaS pour l’engagement collaborateur.

« L’atteinte d’une taille critique nous permet de nous positionner contre les plus grands acteurs internationaux, afin de défendre un engagement « à la française », basé sur l’écoute et la donnée. » – Kevin Bourgeois, fondateur de Supermood

Déjà rentable, l’entreprise affiche une croissance soutenue avec une prévision d’augmentation de +50 % de l’ARR d’ici fin 2025 et un EBITDA de +10 %. À moyen terme, elle vise un ARR de 10 millions d’euros, et prévoit d’accélérer son expansion européenne par de nouvelles acquisitions dès 2026.

Cette stratégie de consolidation s’appuie sur l’expérience acquise par ZestMeUp lors de l’intégration de Bloomin en décembre 2023 et sur le soutien d’investisseurs clés comme Reflexion Capital, Go Capital, Citizen Capital et Educapital. Zestmeup a réalisé 2 levées de fonds pour un montant total de 7 millions d’euros et Supermood également deux tours de table pour 7,5 millions d’euros.