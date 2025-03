Données de santé : la CNIL presse le gouvernement sur l’hébergement souverain / Rippling attaque Deel en justice / Starlink s’installe à la Maison-Blanche

Données de santé : la CNIL presse le gouvernement sur l’hébergement souverain La CNIL alerte sur l’absence d’hébergement souverain pour les données du Système national des données de santé (SNDS), malgré les engagements pris par le gouvernement. Si l’article 31 de la loi SREN ne bloque pas encore les traitements en cours, son décret d’application imposera une protection stricte contre l’accès d’États tiers non autorisés. Or, aucun appel d’offres n’a été lancé pour répondre à cette exigence. La CNIL exhorte les autorités à agir rapidement pour éviter une impasse réglementaire et garantir un accès sécurisé aux données pour la recherche scientifique. Une nouvelle qui devrait ravir les acteurs de l’hébergement notamment OVHcloud et Scaleway. Rippling attaque Deel en justice pour espionnage industriel La rivalité entre Rippling et Deel atteint un nouveau seuil avec une action en justice de Rippling contre son concurrent, l’accusant de racket, vol de secrets commerciaux et espionnage. Au cœur du litige, un employé de Rippling, présumé infiltré par Deel, qui aurait accédé à plus de 450 canaux Slack confidentiels liés à la stratégie commerciale de l’entreprise. La plainte évoque une tentative de destruction de preuves : selon Rippling, l’accusé aurait essayé de jeter son téléphone dans les toilettes pour éviter une saisie judiciaire. Deel a démenti les accusations et contre-attaque en dénonçant une manœuvre pour détourner l’attention de ses propres controverses. Google s’allie à MediaTek pour réduire sa dépendance à Broadcom sur ses puces IA Si vous avez lu hier notre article concernant le court circuit qu’Amazon tente de faire à Nvidia, c’est au tour de Google, qui prévoit de collaborer avec le taiwanais MediaTek pour concevoir ses prochaines puces Tensor Processing Units (TPU), un changement stratégique alors que Broadcom était son partenaire exclusif depuis neuf ans. Cette décision intervient sur fond de désaccords tarifaires entre Google et Broadcom, et pourrait contraindre ce dernier à partager le lucratif marché des TPUs, estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars. En parallèle, Google recrute activement des ingénieurs à Taïwan. La course à l’indépendance entre dans un nouveau tour de piste. Cyber: Alphabet négocie le rachat de Wiz pour 30 milliards de dollars Alphabet, la maison mère de Google, est en discussions avancées pour acquérir Wiz, spécialiste de la cybersécurité, pour environ 30 milliards de dollars. Cette transaction, qui deviendrait la plus importante de l’histoire du groupe, avait déjà été envisagée en 2023 pour 23 milliards de dollars avant d’être abandonnée en raison de préoccupations antitrust. Fondée en 2020 par d’anciens membres de l’unité cyber israélienne, Wiz connaît une croissance très importante, revendique un chiffre d’affaires récurrent de 500 millions de dollars en 2023 et vise le double en 2025. L’opération, si elle aboutit, renforcerait significativement la position d’Alphabet dans le cloud face à Microsoft et Amazon, mais risque de se heurter à la vigilance des autorités de la concurrence sous l’administration Trump. Starlink s’installe à la Maison-Blanche sous la supervision d’Elon Musk Starlink, le service internet par satellite de SpaceX, est désormais déployé sur le campus de la Maison-Blanche, une initiative visant à améliorer la connectivité du site, selon les responsables officiels. L’installation, qui repose sur un centre de données externe plutôt que sur une infrastructure physique sur place, soulève des questions de cybersécurité. Elon Musk, conseiller non rémunéré du gouvernement et donateur influent, supervise directement le projet via ses entreprises. L’utilisation de Starlink sur un site gouvernemental aussi sensible, alors que l’administration Trump resserre son contrôle sur la Big Tech, alimente les débats sur d’éventuels conflits d’intérêts. 🎬 Si vous n’avez pas encore vu ZERODAY sur Netflix avec Robert De Niro, c’est peut-être le moment de rattraper votre retard. À ce stade, la frontière entre fiction et réalité semble de plus en plus mince… Musk contre OpenAI : un procès en fin d’année Elon Musk et OpenAI se dirigent vers un procès en décembre, après avoir convenu d’accélérer la procédure. Musk, cofondateur d’OpenAI avant de quitter l’entreprise, attaque la transition d’OpenAI vers un modèle à but lucratif, qu’il considère comme une trahison de sa mission initiale. OpenAI, qui négocie un investissement de 40 milliards de dollars avec SoftBank, riposte en affirmant que Musk cherche avant tout à ralentir un concurrent pendant qu’il développe son propre projet, xAI.

Mistral Small 3.1 : l’open source frappe fort face aux modèles propriétaires

Mistral AI dévoile Mistral Small 3.1, un modèle IA optimisé pour le texte et le multimodal, surpassant les alternatives propriétaires comme Gemma 3 ou GPT-4o Mini en vitesse et en compréhension. Avec une fenêtre de contexte élargie à 128k tokens et une vitesse d’inférence de 150 tokens par seconde, il combine performance et accessibilité, pouvant tourner sur un simple RTX 4090 ou un Mac avec 32 Go de RAM. Conçu pour les applications conversationnelles, la compréhension d’images et le raisonnement avancé, il est disponible en open source sous licence Apache 2.0 sur Hugging Face et via API sur Google Cloud et la plateforme Mistral AI.

🔍 Nous allons vous préparer un petit guide pour installer Mistral sur votre propre machine.

Le sommet Hello Tomorrow s’installe à Amsterdam en 2026

Le Hello Tomorrow Global Summit, rendez-vous incontournable de l’innovation deep tech, se tiendra à Amsterdam en 2026, nouvelle étape dans le développement européen de la plateforme. Soutenu par des acteurs majeurs comme Invest-NL, ASML et le ministère néerlandais des Affaires économiques, cet événement vise à renforcer les synergies entre startups, chercheurs et investisseurs pour accélérer le passage des technologies de rupture du laboratoire au marché. Depuis sa création en 2011, Hello Tomorrow a reçu 30 000 candidatures issues de 132 pays pour son Global Startup Challenge, consolidant son rôle de catalyseur de l’écosystème deep tech.