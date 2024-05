[SERIE A] ZESTMEUP lève 6 millions et veut jouer un role de consolidateur dans la HRTECH

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

ZESTMEUP, acteur de la HRtech, lève 6 millions d’euros lors d’un tour de table mené par Reflexion Capital, et Go Capital, via les fonds LVI 2 et Financière Vecteur. Les Business angels présents depuis 2017, dont Alain Dehaze, ancien CEO d’Adecco, Jean-Stéphane Arcis, fondateur de Talentsoft, et Carlo Purassanta, EVP ION Group et ex-président de Microsoft France, ont également participé à cette opération.

Fondée en 2016, ZESTMEUP propose une suite logicielle SaaS complète comprenant trois piliers principaux : Écoute Collaborateur, Réussir et Piloter. Cette suite permet aux entreprises de mieux gérer l’engagement et la performance de leurs équipes, grâce à des fonctionnalités avancées telles que l’analyse prédictive basée sur l’IA générative.

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Pour en savoir plus, cliquez ici

Christophe Bergeon, CEO fondateur de ZestMeUp, précise que l’engagement des salariés est le carburant de la performance des entreprises et que ZestMeUp permet de piloter cet atout stratégique. La solution est utilisée par plus de 300 clients, dont U Enseigne et Celio, qui ont constaté des améliorations significatives de l’engagement des employés et de la gestion de la performance.

Aujourd’hui, plus de 250 000 utilisateurs dans plus de soixante pays utilisent quotidiennement les solutions de ZestMeUp, que ce soit en magasin, en usine ou en télétravail, témoignant de l’efficacité et de l’impact de cette suite logicielle sur le marché mondial.