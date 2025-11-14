ZILCH PAY : le pari du one-click checkout européen face au duopole Amazon et Apple Pay

Zilch prépare le lancement de Zilch Pay, une fonctionnalité de paiement en un clic attendue pour le premier semestre 2026. Avec ce produit, la fintech britannique veut trouver une place significative dans un marché dominé par Amazon et Apple Pay, alors que le checkout express s’impose comme un standard dans l’e-commerce européen.

Le groupe s’appuie sur une base de plus de 5,3 millions de clients, dont une partie utilise Zilch plusieurs dizaines de fois par an. Cette fréquence d’usage permet à l’entreprise de tester des parcours simplifiés auprès d’utilisateurs déjà familiers de son interface. L’objectif est d’intégrer le paiement en un clic à un modèle combinant flexibilité de règlement, récompenses et connexion directe aux enseignes.

Zilch déploie cette stratégie dans un contexte de consolidation du paiement en ligne. Amazon renforce One-Click dans plusieurs régions et Apple étend Apple Pay Capture ainsi que Pay Later sur les principales plateformes marchandes. Dans ce contexte concurrentiel, Zilch mise sur Intelligent Commerce, un moteur d’analyse dopé à l’IA qui transforme les données d’engagement en signaux exploitables en temps réel par les marchands. Ce socle technologique doit permettre d’alimenter Zilch Pay avec des données comportementales déjà intégrées aux parcours utilisateurs.

Le groupe revendique plusieurs milliers de marchands connectés, dont Amazon, Tesco, eBay et Sports Direct. La société aligne ainsi paiement, récompenses et data marketing dans une même infrastructure, avec la volonté de proposer un outil transactionnel intégrable par les enseignes sans modification profonde de leur architecture existante.

Fondée en 2020 par Philip Belamant et Sean O’Connor, Zilch qui a levé plus de 806 millions d’euros depuis sa création, vient de boucler un nouveau financement de 150 millions d’euros (176,7 millions de dollars) en dette et equity. Le tour est mené par KKCG, avec la participation de BNF Capital et d’investisseurs stratégiques additionnels. L’opération inclut l’expansion de sa titrisation menée par Deutsche Bank. Les fonds sont destinés à renforcer la visibilité de la marque via des investissements ATL, poursuivre le développement produit et examiner des opportunités de M&A. La société affirme avoir traité plus de 5 milliards de livres sterling de volume marchand depuis son lancement.