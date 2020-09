17 000 euros pour écrire de faux avis sur Amazon

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb.fr pour découvrir les meilleures pratiques et innovations en matière de transformation numérique.

Le scandale des faux avis positifs publiés sur Amazon au Royaume-Uni dévoilé: derrière ces notations frauduleuses, se cache un système de fraude massif mis en place par des marques, souvent chinoises, pour mieux référencer leurs produits. Décryptage avec Pascal Lannoo, Chief Marketing Officer de Net Reviews.

Le « dernier kilomètre » est au coeur des stratégies de tous les commercants, qu’ils soient pur players ou traditionnels. Deux acteurs du « Last Mile » et concurrents décident de fusionner en pleine crise du Covid-19 Nous avons fait un point ensemble sur la fusion entre « Yper » et « You2You » avec Pierre-Emmanuel Jan, fondateur de You2You.

