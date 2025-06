WWDC 2025 : Apple réussit le pari de l’expérience utilisateur, mais rate son entrée en course dans l’IA générative, saura-t-il prendre les prochains virages ?

Tim Cook a ouvert l’édition 2025 de la WWDC depuis Apple Park en saluant la communauté mondiale des développeurs. L’introduction s’est distinguée par une séquence cinématographique autour du film F1, produit par Apple Original Films. Mêlant fiction de course automobile et démonstration technologique, la scène posait une ambiance de vitesse et de performance. Une ode à la vitesse, alors même qu’Apple semble avoir perdu en vélocité sur le terrain de l’IA générative, laissant à d’autres le soin de définir les standards technologiques de la décennie.

TL;DR – Une WWDC 2025 ambitieuse, mais Apple reste sous pression face à Google, Xiaomi et consorts 👥 Pour qui est-ce important ? Responsables produit suivant l’évolution des interfaces et des IA embarquées

Développeurs iOS confrontés aux nouveaux frameworks d’IA intégrée

Investisseurs tech comparant la dynamique d’innovation entre Apple, Google, Xiaomi et Microsoft

Acteurs B2B analysant la maturité des offres IA côté Apple 💡 Pourquoi c’est stratégique ? Apple formalise sa réponse à Gemini (Google) et Copilot (Microsoft) avec une IA privée, locale et intégrée, c’est dans la ligne d’Apple, mais témoigne d’un retard fort vis à vis de ses concurrents.

Pas d’équivalent à l’agent conversationnel multimodal annoncé par Google, ni d’OS centré IA comme Xiaomi HyperOS

Apple privilégie le contrôle et l’expérience à la vitesse, mais le retard sur les modèles de langage n’est que trop visible

La refonte visuelle masque en partie l’absence d’annonce forte sur Siri ou le Vision Pro 2

Apple conserve un avantage UX mais semble avoir raté la vague de l’IA générative, la firme de Cupertino saura t elle prendre la suivante? 🔧 Ce que ça change concrètement Nouvelle interface Liquid Glass sur tous les OS Apple : cohérence visuelle, widgets intelligents, adaptabilité. Et comme nouvelle interface c’est très réussi.

Visual Intelligence (reconnaissance visuelle, actions sur image) accessible offline, mais sans vision multimodale

Pas de mise à jour Siri ni assistant IA global comme chez Google ou Xiaomi

Pas de casque Vision Pro 2 ni avancée notable pour le spatial computing professionnel

Les API IA Apple sont locales et confidentielles, mais encore limitées par rapport aux LLM open cloud

Une IA locale, intégrée, mais encore incomplète

Apple entre pleinement dans l’ère des modèles génératifs avec Apple Intelligence, un ensemble de fonctionnalités IA distribuées sur iPhone, Mac, iPad, Watch et Vision Pro. L’approche se distingue par sa structure hybride où les modèles sont exécutés sur l’appareil ou via un cloud privé conçu par Apple (Private Cloud Compute). Les données personnelles ne quittent jamais l’environnement utilisateur.

Craig Federighi explique que les interactions sont conçues pour « être utiles et pertinentes » tout en respectant les exigences de confidentialité. Apple Intelligence s’incarne dans des cas d’usages très concrets comme la génération d’images (Genmoji), les résumés de mails, la traduction en direct dans FaceTime, ou encore des actions contextuelles sur un contenu visuel.

Mais l’absence d’un véritable assistant conversationnel unifié a suscité des interrogations. Siri n’a toujours pas reçu la refonte annoncée en 2023. « Ce travail nécessite plus de temps pour atteindre notre niveau d’exigence », a déclaré Federighi, la firme de Cupertino ne veut pas décevoir mais saura-t-elle rattraper le retard?. En attendant, Apple propose à la place une intégration facultative de ChatGPT, révélatrice des limites techniques de ses propres modèles.

Une refonte visuelle globale

Plus d’une décennie après iOS 7, Apple introduit un nouveau langage de design transversal, fondé sur le matériau digital liquid glass. Translucide, réactif à la lumière, adaptatif aux contextes, il est déployé sur iOS 26, macOS Tahoe, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et VisionOS 26. L’objectif est d’unifier l’esthétique des interfaces tout en renforçant leur personnalisation.

Tous les éléments, icônes, barres de navigation, widgets, menus, ont été repensés dans cette logique d’intégration fluide avec le hardware. Un travail esthétique très réussi mais qui semble avoir pris le pas sur les ambitions IA d’Apple, et donne malheureusement à l’ensemble une allure plus cosmétique que technologique.

iOS 26 : entre raffinement, usages concrets et angles morts

La nouvelle version du système mobile introduit un écran verrouillé animé avec horloge adaptative, effets 3D, et icônes personnalisables. Visual Intelligence permet de rechercher des objets à l’écran ou de convertir une image en événement dans le calendrier. La traduction simultanée est active dans Messages, FaceTime et Phone.

CarPlay Ultra fait également son apparition, intégrant navigation, contrôle média, climatisation et widgets dans une interface unifiée. En revanche, peu de nouveautés concernent Siri, le moteur de recherche d’Apple, ou encore l’App Store, laissés en périphérie de la keynote.

macOS Tahoe : orienté productivité, mais sans véritable rupture

Le nouveau macOS hérite de Liquid Glass et introduit des améliorations substantielles de Spotlight : recherche contextuelle, actions rapides, historique du presse-papiers. L’application Téléphone arrive sur Mac, synchronisée avec l’iPhone.

Apple mise aussi sur les développeurs ainsi Xcode intègre Swift Assist, capable de générer, expliquer ou corriger du code via ChatGPT…

iPadOS 26 : multitâche et création renforcés

La gestion des fenêtres devient native, redimensionnement, tiling, barre de menus et mode Exposé transforment l’expérience. L’iPad gagne aussi en pertinence pour les créateurs avec Local Capture pour la captation vidéo, choix du micro, exécutions en tâche de fond et app Preview pour éditer images et PDF.

Mais là encore, les fonctions de collaboration temps réel, la synchronisation cloud ou les outils IA pour la création de contenu restent limités, comparés à ce que Microsoft ou Adobe proposent dans leurs écosystèmes.

VisionOS 26 et WatchOS 26 : spatialisation et personnalisation

VisionOS améliore les personas pour les appels, introduit des widgets spatiaux, supporte les contrôleurs PSVR2 et la lecture native de vidéos immersives. Sur Apple Watch, l’IA alimente Workout Buddy, un coach vocal adapté à votre historique sportif.

Cependant, aucune annonce sur une nouvelle version du casque Vision Pro n’a été faite, ni sur des usages professionnels de grande envergure, laissant le segment entreprise largement sous-exploité.

Ce que disent les analystes

Les réactions sont nuancées, si l’expérience utilisateur et la cohérence visuelle sont saluées, beaucoup notent le « retard assumé » d’Apple sur l’IA. Wired souligne l’absence de modèle de pointe. Bloomberg parle d’un risque existentiel si l’entreprise tarde à déployer une véritable stratégie IA.

Pour Carolina Milanesi (Creative Strategies), la force d’Apple reste dans l’expérience globale « les utilisateurs ne cherchent pas une IA visible, mais une assistance fluide et utile ».

Le marché, lui, reste sceptique, l’action Apple a cédé jusqu’à 2,5 % pendant la keynote. Certains observateurs y voient le signe que le pari de l’IA privée et distribuée est encore peu lisible.

Conclusion

Cette édition de la WWDC est marquée par une volonté de poser les fondations d’un nouvel écosystème logiciel, unifié, esthétique et plus intelligent (enfin bientôt). Reste que si Apple prend position sur une IA utile, locale et privée, sa proposition est sans réelle rupture technologique. Les mois à venir diront si cette stratégie est tenable face à l’accélération de ses concurrents. Apple a intérêt à en avoir sous le capot si elle souhaite être dans le trio de tête d’une course à l’IA déjà bien engagée.