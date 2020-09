[Appel à candidatures] 2e édition des Business Awards Start Innovation CIC

Appel à candidatures pour le concours de pitch

Le CIC Sud Ouest organise la 2e édition des « Business Awards Start Innovation CIC » qui donne un coup d’accélérateur aux projets innovants du grand Sud-Ouest. Elle s’inscrit dans la stratégie de la banque qui accompagne les entreprises innovantes, notamment avec sa filière Innovation.

Pour participer au concours, les start-uppers et les dirigeants d’entreprises doivent s’inscrire sur le site : https://cicsudouest.cicstartinnovationbusinessawards.fr/

Les résultats des candidats sélectionnés aura lieu le 26 octobre.

Huit finalistes participeront à la finale régionale du concours le 5 novembre 2020 à la Cité Mondiale de Bordeaux, avec trois prix à la clé :

Prix Espoir innovation d’une valeur de 10 000€

Prix Espoir international qui correspond à une prestation d’une valeur de 5 000 € à choisir dans la gamme « Développement International» de la Société Aidexport.

Coup de cœur du jury à hauteur de 2500 €

Nouveauté cette année : les 2 lauréats participeront à la grande finale nationale du CIC le 3 décembre à la Station F à Paris.

Les dotations du concours national sont :

1er prix / Grand Prix = 20.000 € en cash

20.000 € en cash 2ème prix / International = 10.000 € en cash + 10.000 € (valeur marchande) en prestation Aidexport

10.000 € en cash + 10.000 € (valeur marchande) en prestation Aidexport 3ème prix / Coup de cœur – RSE = 10.000 € en cash

Au programme du 5 novembre, des workshops animés par des experts (International, ingénierie sociale, haut de bilan), des conférences et un coaching personnalisé pour les préparer à pitcher. Chaque candidat présentera individuellement son projet devant un jury prestigieux composé notamment de Karine LIGNEL, présidente de CM CIC Innovation, Corinne d’AGRAIN, présidente du directoire d’Irdi Soridec et Isabelle PREVOST, directrice du Business et innovation Centre (BIC) de Montpellier Métropole. Les candidats finalistes pitcheront le soir en présence du public. La remise des prix aura lieu suite aux présentations.

Cet événement est organisé en partenariat avec Hemera, French Tech Bordeaux, Irdi Soridec Gestion, French Tech Montpellier, At Home, le BIC, Crealia, Unitec, Bordeaux Technowest et Up Grade Nouvelle Aquitaine…

Plus d’informations sur le site https://cicsudouest.cicstartinnovationbusinessawards.fr/

À propos du CIC Sud Ouest

Présent sur 19 départements, le CIC Sud Ouest forme un réseau de 256 points de vente : 234 points de vente Grand Public, 11 agences dédiées aux PME, 2 agences aux GE-GME, 4 agences dédiées aux Professionnels de l’Immobilier, 4 agences à la Banque Privée et une agence à l’Innovation. Le CIC Sud Ouest place le conseiller au cœur d’une relation omnicanale pour offrir à ses clients une relation d’excellence qui s’appuie sur la compétence, la proximité et la disponibilité. Un pacte relationnel qui assure une relation pérenne et fructueuse. La proximité favorise les circuits courts de décisions, une réelle connaissance des tissus économiques, associatifs et culturels de nos territoires et une forte réactivité au service des attentes de plus de 580 000 clients.

www.cic.fr

CONTACTS

Corinne MARTINET – Directrice de la Communication –Tél. 06 08 67 20 82 – corinne.martinet@cic.fr

Constance CLERTAN – Responsable éditoriale –Tél. 06 98 76 37 01 – constance.clertan@cic.fr