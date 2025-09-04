325 millions d’euros d’amendes pour GOOGLE: Gmail, YouTube, Maps, la publicité intégrée aux services gratuits devient juridiquement plus risquée en Europe

La CNIL vient de condamner Google à 325 millions d’euros d’amendes pour avoir manqué à ses obligations de transparence et de consentement. Deux griefs sont retenus : un recueil de consentement biaisé lors de la création d’un compte Google et l’affichage d’annonces publicitaires dans Gmail, assimilé à de la prospection électronique non sollicitée.

Le régulateur français reproche à Google d’avoir conditionné l’accès à Gmail à l’acceptation de cookies publicitaires sans offrir un choix libre et éclairé. Jusqu’en octobre 2023, l’acceptation se faisait en deux clics contre six pour refuser la personnalisation des annonces. Face aux contrôles de la CNIL, Google a modifié le parcours, rebaptisé « sélection express », en y intégrant un bouton « tout refuser ». Si cette itération a corrigé le déséquilibre initial entre acceptation et refus, la CNIL estime que l’utilisateur n’est toujours pas clairement informé que la création d’un compte Google implique nécessairement le dépôt de cookies publicitaires et que le consentement est de facto invalide.

Dans Gmail, les annonces insérées dans les onglets Promotions et Réseaux sociaux sont également requalifiées en prospection électronique. Présentées dans le même format que les courriels privés, elles créent un risque de confusion et constituent une intrusion comparable au spam. L’absence de consentement explicite à leur affichage est jugée constitutive d’un manquement.

La portée de cette décision dépasse la sanction financière. Pour la première fois, la CNIL requalifie des annonces en fonction de l’expérience utilisateur, décision lourde de sens pour l’ensemble du marché, parce qu’elles imitent des courriels et occupent un espace réservé aux communications privées, elles doivent être traitées comme de la prospection électronique soumise à consentement. Cette approche crée une jurisprudence qui pourrait, à l’avenir, inspirer des requalifications dans d’autres environnements numériques où la publicité brouille la frontière entre espace privé et contenu sponsorisé.

Impact pour les sociétés européennes

L’enjeu dépasse Google et reconfigure le cadre pour l’ensemble des acteurs du numérique.

Un nouveau standard de conformité : les interfaces biaisées et dark patterns deviennent juridiquement risqués. Les PME et startups devront concevoir des parcours neutres, offrant un refus aussi simple que l’acceptation.

Une opportunité concurrentielle : les acteurs européens qui misent sur la publicité contextuelle ou des modèles payants voient leur légitimité renforcée. La CNIL valide que le ciblage intrusif est contestable, mais pas la publicité non personnalisée.

Une pression accrue sur les géants étrangers : en s'appuyant sur la directive ePrivacy, la CNIL s'affirme face au mécanisme de guichet unique du RGPD et impose ses règles aux GAFAM. Cette dynamique crée un terrain plus favorable aux acteurs européens.

Un effet structurant sur la chaîne publicitaire : agences, annonceurs et adtechs devront réorienter une partie de leurs budgets vers des formats moins intrusifs — publicité contextuelle, thématique ou premium — où les éditeurs européens disposent d'un avantage.

Avec plus de 350 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2024 pour Alphabet, l’impact financier de la sanction reste limité. Mais l’obligation de se conformer, assortie d’une astreinte de 100 000 euros par jour de retard, impose à Google de revoir ses interfaces et ses pratiques publicitaires. Pour l’ensemble du marché européen, le signal est structurant : la publicité intégrée aux services gratuits devient juridiquement plus risquée dès lors qu’elle brouille la frontière entre espace privé et communication commerciale.