Klarna : du BNPL à la super-app retail, c’est enfin le moment de l’IPO

Créée en 2005 à Stockholm par SEBASTIAN SIEMIATKOWSKI, NIKLAS ADALBERTH et VICTOR JACOBSSON, Klarna s’est imposée comme le leader mondial du paiement fractionné “buy now, pay later” (BNPL). L’obtention d’une licence bancaire en Suède dès 2017 a ouvert la voie à une transformation stratégique visant à bâtir une super-app retail, une plateforme qui part du shopping pour aller vers la banque. L’idée est de capter l’utilisateur au moment de l’achat, puis de l’accompagner vers des services à plus forte valeur ajoutée : cartes de paiement, épargne, transferts internationaux, et bientôt trading ou téléphonie mobile.

Le pari américain et la bataille des super-apps

Klarna revendique désormais 111 millions d’utilisateurs actifs et 790 000 marchands partenaires dans 26 pays. Son volume brut de transactions a atteint 112 milliards de dollars sur les douze derniers mois au 30 juin 2025 (≈ 103 milliards d’euros). Ses revenus annuels dépassent 1,8 milliard d’euros, dont environ 75 % proviennent des commerçants. Le marché américain est devenu son principal moteur de croissance, avec des partenariats stratégiques auprès de Walmart, Airbnb, Uber et DoorDash. Ce positionnement retail-first la distingue des super-apps bancaires comme Revolut, qui partent du compte courant pour aller vers le lifestyle. Klarna s’appuie sur la puissance de l’e-commerce pour pénétrer la finance.

Une IPO pour crédibiliser la mutation

Après une valorisation record de 45,6 milliards de dollars en 2021, tombée à 6,7 milliards en 2022, Klarna a réduit ses effectifs de 10 %, resserré son scoring crédit et ramené son taux de défaut à 0,88 % (contre jusqu’à 5 % pour les cartes US), retrouvant la rentabilité. Elle a levé plus de 4 milliards d’euros auprès de SEQUOIA CAPITAL, SOFTBANK GROUP, SILVER LAKE et GENERAL ATLANTIC.

Klarna vient d’officiellement lancer son IPO sur le New York Stock Exchange (ticker KLAR), avec une offre de 34,3 millions d’actions (dont seulement 5,5 millions nouvelles). La fourchette indicative de prix se situe entre 35 et 37 dollars par action, valorisant le groupe entre 15 et 17 milliards de dollars (≈ 14 à 16 milliards d’euros). L’opération devrait lever environ 180 à 190 millions d’euros en primaire pour Klarna, tandis que la majorité des titres proviendront d’actionnaires historiques, qui obtiennent ainsi une liquidité partielle.

Risques et potentiel post-IPO

Les risques demeurent, une dépendance à de grands partenaires pour l’acquisition client, une concurrence frontale avec les géants du e-commerce (Amazon, Apple Pay Later) et les néobanques, exposition au cycle macroéconomique.

Le potentiel post-IPO repose sur la capacité de Klarna à atteindre 10 millions de cartes en circulation d’ici un an, tout en intégrant de nouveaux services financiers et non financiers. L’enjeu stratégique est de combiner la force d’acquisition d’une plateforme e-commerce avec la profondeur fonctionnelle d’une banque digitale complète, et de se positionner comme un acteur global crédible face aux fintechs américaines cotées comme Affirm ou aux super-apps asiatiques.