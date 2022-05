5 conseils pour apparaître dans le haut des résultats d’un moteur de recherche

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Vous le savez mieux que personne, le quotidien d’un chef d’entreprise est un voyage fastidieux. Votre to do liste est certainement déjà longue d’un kilomètre et de nouvelles tâches s’ajoutent chaque minute, de l’approbation des dernières factures de fournisseurs à la gestion des employés. Pour couronner le tout, vous devez planifier et même gérer des campagnes de marketing afin d’obtenir de nouveaux contrats ou clients, ce qui est après tout le but ultime d’une startup prospère. Pour capter l’attention des clients, vous utilisez sans doute de canaux de marketing variés, tels que l’emailing, les médias sociaux etc.

Si ces canaux ont leur place dans le parcours multicanal moderne, le search est le lien marketing essentiel qui relie votre business aux clients lorsqu’ils sont en quête d’informations. Tapez une requête dans un moteur de recherche et l’une des réponses sera probablement le produit ou le service exact qui répond à votre question, prêt à être acheté.

Voici 5 tips pour apparaître dans le haut des résultats de recherche et augmenter votre présence en ligne.

1. SEO et SEA : les deux faces d’une même pièce pour accroître sa visibilité en ligne

Dans un premier temps, optimisez votre site pour les moteurs de recherche. C’est le SEO (search engine optimization). Les marques gagnent ainsi une place dans les résultats de recherche en ayant le contenu le plus pertinent pour une recherche par mot clé donnée. Le SEO et le SEA (search engine advertising) doivent être des éléments fondamentaux de votre stratégie de marketing en ligne. Le référencement dit « naturel » est un moyen puissant de générer du trafic permanent en haut du funnel marketing, tandis que les annonces sur les moteurs de recherche sont un moyen très rentable de générer des conversions en bas du funnel.

Les marques misent sur des mots clés et des formules pour que leur annonce apparaisse sur la page de résultats. Vous choisissez ensuite le montant de l’enchère que vous êtes prêt à payer pour que votre annonce apparaisse dans les résultats de recherche pour un mot clé donné. La publication de l’annonce dépend de plusieurs facteurs dont le montant de l’enchère mais aussi la pertinence entre l’annonce et la requête effectuée.

2. Connaître sa cible, c’est être compétitif et réduire ses coûts

Le search est l’un des premiers types de publicité dans lesquels les startups devraient envisager d’investir, car elle permet aux petits acteurs de concurrencer les grandes marques sans avoir à dépenser de grosses sommes comme pour une campagne télévisée. La recherche est un incroyable niveleur qui réduit la barrière d’entrée pour les startups. Au-delà du montant de l’enchère, c’est la pertinence de votre annonce qui impactera le plus sa visibilité. Si la pertinence de ce que vous avez à offrir est suffisamment élevée, alors vous avez toujours la possibilité de rivaliser et de vous montrer face aux plus grandes marques du monde.

Pour ce faire, garder un texte d’annonce simple, choisissez vos mots clés avec parcimonie. Si votre site Web est très bien conçu, simple, facile à naviguer, parle du produit que vous vendez de manière authentique, et que votre texte d’annonce reflète l’authenticité de votre site Web, cela augmentera votre pertinence

3. Mesurer, apprendre, optimiser grâce aux outils digitaux à votre disposition

Ça y est les premiers résultats de votre toute première campagne apparaissent. C’est l’occasion de mesurer votre impact et d’optimiser vos annonces pour un meilleur retour sur investissement et surtout de mieux connaître vos clients potentiels. « Le Search est une formidable base de données d’intentions », explique James Murray, responsable marketing produit Europe chez Microsoft Advertising. « Lorsque quelqu’un effectue une recherche, il vous donne accès à ce qu’il pense à ce moment précis et à son intention. »

Pour améliorer encore la pertinence de votre marque dans les recherches, utilisez les outils de planification de mots clés pour comprendre comment votre public cible recherche des produits ou des services. Microsoft et Google proposent tous deux des outils de planification des mots clés.

4. Simplifiez-vous la vie, automatisez et exploitez les algorithmes

Exploitez la puissance de l’intelligence artificielle (IA) et de l’automatisation pour gérer vos campagnes de manière transparente et réduire la nécessité d’effectuer manuellement des tâches répétitives. Vous décidez des paramètres sur lesquels vous souhaitez mettre l’accent, qu’il s’agisse de l’augmentation du nombre de clics ou des conversions et les algorithmes les optimiseront pour vous offrir les meilleures performances.

La startup française FrenchAdress a par exemple utilisé l’outil In-market audience de Microsoft Advertising pour cibler efficacement ses clients potentiels et répondre à ses objectifs de prospection de clients internationaux. Elle a également utilisé le Linkedin targeting disponible sur Microsoft Advertising pour affiner sa stratégie marketing.

Il existe de nombreux outils pour vous permettre de vous concentrer sur votre travail le plus créatif et stratégique en laissant les solutions automatisées vous assister dans les tâches tactiques et répétitives.

5. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, diversifiez les plateformes pour augmenter votre portée

Qu’il s’agisse d’accroître la notoriété de votre marque, d’augmenter votre trafic web ou d’améliorer vos ventes, décidez de ce que vous devez réaliser. À quoi ressemble le « succès » pour vous ?

Bien sûr, le verbe « rechercher en ligne » est souvent, à tort, abrégé en « google/er », mais c’est oublier le large éventail de moteurs de recherche disponibles sur le marché que les consommateurs utilisent. Microsoft gère les plateformes de recherche et de publicité pour Bing, Yahoo, AOL, DuckDuckGo, Ecosia, Qwant et d’autres moteurs de recherche. N’utiliser qu’un seul moteur de recherche reviendrait pour les annonceurs à ne pas profiter de la portée d’autres solutions. Selon la société de mesure des médias Comscore, Microsoft Advertising compte 144 millions d’internautes uniques mensuels en Europe, dont 18 millions en France.

Microsoft Advertising Search network :

La flexibilité est le mot d’ordre. Vous avez l’opportunité et la liberté de jouer sur de nombreuses plateformes parfois moins encombrées avec une audience diversifiée qui vous permettra de trouver votre client idéal. Vous avez plus que tout besoin d’innover et de connaître vos clients. La principale ressource à votre disposition est la donnée dont vous disposez sur vos consommateurs. Ces données sont essentielles et constituent une mine d’or si elles sont utilisées à bon escient. C’est ce que Microsoft Advertising vise à faire, guider les chefs d’entreprise sur la façon de transformer cette matière première en accélérateur de croissance.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur notre Linkedin et consultez notre site internet.