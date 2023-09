Réformer L’EGLISE DU REVENU RECURRENT, le nouveau de sermon de JASON FRIED , l’actualité du jour à ne pas manquer.

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Telle est la nouvelle mission que s’est fixé Jason FRIED, le fondateur de 37 SIGNALS, l’éditeur du mythique BASECAMP. Jason FRIED justifie cette prise de position par de multiples raisons:

L’explosion des coûts de nombreux logiciels, dont le montant des loyers est désormais exorbitants. FRIED incite à ce propos les DAF de mesurer l’impact sur les comptes de leur entreprise.

Votre société est rapidement dépendante de l’activitée de sociétés dont la viabilité peut être rapidement mise en question par un retournement de contexte économique et financier comme actuellement.

Les questions de sécurité et protection des données actuelles imposent une maitrise qui est trop déléguée et que bon nombre de département IT doivent à nouveau s’emparer. D’autant qu’installer et administrer des solutions applicatives est plus simple que cela ne l’a jamais été.

37 SIGNALS proposera d’ici la fin de l’année une nouvelle gamme de logiciels, que vous payerez une seule fois au travers d’une licence. Jason FRIED annonce que le code du logiciel sera également communiqué.

Si cette prise de position ne fera pas plaisir aux chantres du SAAS, elle s’inscrit dans la suite logique des analyses partagées par Jason FRIED, reste à savoir si elle sera suivie par d’autres acteurs du logiciel. Rappelons que 37 SIGNALS a été l’un des précurseurs du SaaS avec sa solution de gestion de projets BASECAMP.

Bon anniversaire à Précilia Fibleuil (MICROSOFT), Ariel Steinmann (BNP PARIBAS), Guillaume Spriet (DRAWER) et Frédéric Plais (PLATFORM.SH)!

Bonne lecture et bon surf!

Richard MENNEVEUX, Rédacteur en Chef de FRENCHWEB.FR

BREAKING NEWS:

↘ L’empreinte écologique des géants de la tech va devoir intégrer l’IA dans sa mesure. Une étude menée par Shaolei REN, Professeur associé à l’université de Californie, tend à montrer que chaque interaction avec ChatGPT consommerait entre 500 ml d’eau pour cinq à cinquante sollicitations. Parallèlement, Microsoft a dévoilé une hausse de 34 % de sa consommation d’eau en 2022 par rapport à l’année précédente, tandis que Google a signalé une augmentation de 20 %. Une consommation d’eau qu’a reconnu OPENAI.

↘ META fait aussi vite que possible pour se remettre dans la course de l’IA et a annoncé le déploiement d’un modèle de langage à grande échelle (LLM) au premier trimestre de 2024. Ils espèrent que ce modèle sera à peu près aussi performant que GPT-4 d’OpenAI. META gèrera l’ensemble sur sa propre infrastructure.

↘ Malgré l’amélioration de ses dernieres performances, sous l’égide de la française Fidji SIMO, l’introduction en bourse d’INSTACART se fera très en deçà de sa valorisation de mars 2021 de 39 milliards de dollars. L’IPO d’INSTACART devrait valoriser l’entreprise entre 8,6 et 9,3 milliards de dollars.

➠ Mouvement inattendu chez ALIBABA, Daniel Zhang démissionne de l’unité cloud d’Alibaba, seulement deux mois après avoir annoncé son intention de quitter ses postes de PDG et président du groupe pour se consacrer exclusivement à cette unité. Eddie Wu, qui devait reprendre les rênes du groupe en tant que PDG, succédera également à Zhang à la tête de l’unité cloud.

↘ Le compte X (ex TWITTER) de Vitalik BUTERIN, cofondateur d’Ethereum, a été piraté pour promouvoir une escroquerie liée à la crypto-monnaie. L’incident a entraîné un vol estimé à plus de 650 000 $ d’actifs. Le tweet frauduleux a été supprimé en moins de 20 minutes après sa publication.

↘ Départ expéditif, COINBASE cessera ses activités en INDE à partir du 25 septembre, l’ensemble des ses abonnés sont invités à retirer leurs fonds d’ici cette échéance.

➠L’Internal Revenue Service (IRS), l’agence fiscale américaine, commence à utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour enquêter sur des cas complexes d’évasion fiscale concernant des opérations évaluées à plusieurs milliards de dollars. Les cibles principales de ces enquêtes sont des hedge funds, des groupes de capital-investissement et des cabinets d’avocats.

↘ La plateforme de paiement, SQUARE a subit une panne qui a duré toute une journée, empêchant à de nombreuses sociétés clientes dont de nombreux commercants, de traiter les paiements par carte de crédit ou d’accéder à leurs comptes.

↘ Selon les informations de l’Informé, CARREFOUR devrait pouvoir se débarrasser de la startup QUITOQUE, dont les pertes s’accumulent depuis son acquisition en 2018. QUITOQUE propose un service del ivraison à domicile de paniers-repas à cuisiner. TERENCE CAPITAL souhaite acquérir la société, qui réalise un chiffre d’affaire d’un peu plus de 44 millions d’euros pour près de 9 millions de pertes en 2021.

➠Jean Noël BARROT se prépare à une rentrée musclée et a invité l’ensemble des membres de son cabinet à un séminaire de rentrée avec le GIGN.

LE CHIFFRE DU JOUR: 30 000 emplois ont été créé par la FRENCHTECH ces deux dernières années.

Les entreprises de la tech continuent de recruter malgré un contexte économique et financier peu favorable. Selon une étude réalisée par FRENCHWEB.FR en l’espace de 2 ans, 350 sociétés de la tech (hors opérateurs telecom et ESN) ont recruté plus de 30 000 nouveaux collaborateurs.

Quelles sont les 100 startups, scale-ups, en croissance, qui ont le plus recruté ? rendez vous aujourd’hui sur FRENCHWEB.FR

A cette occasion nous vous offrons la possibiité de publier 3 offres d’emploi ou de stage sur notre nouveau en sélectionnant l’offre LAUNCH et indiquer le coupon FRENCHWEB2023 A cette occasion nous vous offrons la possibiité de publier 3 offres d’emploi ou de stage sur notre nouveau JOBBOARD et indiquer le coupon

A LIRE sur FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, 2EMOTION

Vous souhaitez créer facilement des contenus video pour les différents réseaux sociaux comme TIKTOK, FACEBOOK, ou INSTAGRAM, la solution de 2Emotion est faite pour vous, c’est un outil innovant pour créer des contenus vidéos de qualité, directement en ligne. En combinant formation et pratique, elle vous permet de créer des vidéos, sans nécessiter de connaissances techniques approfondies.

2EMOTION a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

LES PODCASTS A ECOUTER SUR FRENCHWEB.FR

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

Petite semaine coté levées de fonds au coeur de la FrenchTech avec un total de 70 millions d’euros levés par un groupe de 17 start-ups.

Parmi les opérations les plus significatives, on retrouve les impressionnantes levées de fonds de la société Intact, spécialisée dans le développement d’ingrédients régénératifs pour les secteurs alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi que la startup Podium, qui a connu une croissance rapide grâce à son analyse de jeux de fantasy sport basés sur les NFT.

Les secteurs les plus actifs dans ces levées de fonds sont donc l’agrotech, et la fintech avec des entreprises telles qu’INTACT, AKUR8, ou encore CAARL.

FRENCHWEB.FR vous en propose le récapitulatif tous les vendredis soirs.

A L’ETRANGER:

La start-up fintech PERFIOS, dont le siège est à Bengaluru, spécialisée dans les solutions d’évaluation de crédit en temps réel pour les entreprises financières, vient de lever 229 millions de dollars dans un tour de financement de série D dirigé par Kedaara Capital.

Le Conseil d’administration d’ HOPIUM annonce la nomination de Sylvain LAURENT, actuel Directeur Général d’Hopium, au poste de Président du Conseil d’Administration. Krish Venkataraman est le nouveau Président de DATAIKU aux cotés de Florian Douetteau co fondateur de la startup. Mathilde LE ROY , ex CEO de KAZOART a été élue à la présidence de la FRENCHTECH Bordeaux en relai à Cyril TEXIER. Olivier FECHEROLLE met fin à 8 années passées chez ORACLE pour prendre la tête de la Wild Code School Sébastien HUET, quitte lui aussi après 8 ans Rémy Cointreau cette fois çi pour rejoindre le groupe MANPOWER comme IT DIGITAL & TRANSVERSAL SERVICES. Stéphanie Maria-Bajard qui officie chez EURAZEO depuis 11 ans, prend la tête du département communication en tant que DIRECTRICE COMMUNICATION du fonds d’investissements Après avoir officié en tant que Directeur stratégie et performance, Thierry Milhe devient le nouveau Directeur Business Process et date du groupe EDF



AGENDA

L’agenda des évènements 2023 à ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI

Découvrez le nouveau JOBBOARD de FRENCHWEB.FR