À la rencontre d’Amandine Durr, CPO de Back Market

Pour ce nouvel épisode de FrenchWeb CTO en partenariat avec La FrenchTech, nous avons rencontré Amandine Durr, CPO de Back Market, le célèbre site de vente de produits électroniques reconditionnés. Nous avons profité de son intervention à l’évènement Tech.Rocks Summit qui rassemble les Tech Leaders pour revenir sur son parcours, le métier de CPO, les bonnes pratiques managériales et la parité dans les entreprises de la Tech.

C’est lors de son passage aux États-Unis qu’Amandine Durr découvre son métier. « Le métier de product manager dans la Tech est très nouveau. Au moment où je l’ai trouvé, j’ai voulu l’expérimenter dans des contextes différents », explique-t-elle.

Après avoir travaillé dans le secteur des médias, elle change d’industrie avec Kering puis ManoMano. « Ce qui me plaît le plus aujourd’hui, c’est de réconcilier les produits sur lesquels j’aime travailler (les plateformes) et d’avoir une verticale, celle du reconditionné, sur laquelle il y a énormément de choses à raconter ».

Fait notable, Amandine Durr a atteint la parité au sein de son équipe Product chez ManoMano puis chez Back Market. « C’était très important pour moi », confie-t-elle. « Il n’y a pas de recette miracle mais il y a des façons d’y arriver. Je pense qu’il faut mettre des femmes à des postes à responsabilité. » « Il faut regarder la parité en fonction des niveaux de hiérarchie, car ça viendra naturellement aux personnes qui sont placées à ces postes d’établir la parité. Cela vaut aussi pour la diversité au sens large. »

Retrouvez l’interview complète d’Amandine Durr, CPO de BackMarket :

