[SEED] Mister IA lève 1 million d’euros pour aider les entreprises à mieux utiliser ChatGPT

Alors que l’IA générative devient de plus en plus présente dans les entreprises, le besoin de formation et de sensibilisation pour les employés et les dirigeants s’accroît. C’est à partir de ce constat que Martin Pavanello, qui a fondé La maison des mandataires en 2021, a lancé en juin dernier Mister IA, une agence proposant des programmes de formation personnalisés pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti de ces technologies.

Quelques mois après sa création, l’agence d’IA lève 1 million d’euros auprès de business angels. Cette injection de capital sera utilisée pour renforcer l’équipe de formateurs et de consultants de l’entreprise, ainsi que sa capacité à répondre à la demande des entreprises en matière de conseils et de formation en IA générative.

Concrètement, Mister IA a pour mission d’aider les entreprises à maximiser leur utilisation de ChatGPT et d’autres outils d’IA, offrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance, de productivité et d’efficacité. L’entreprise promet des gains de productivité pouvant atteindre 15 à 20 % par employé.

À ce jour, Mister IA compte plus de 30 clients, dont le Crédit Mutuel Arkéa, SwissLife et la Caisse des Dépôts, ainsi que de nombreuses PME et ETI. Cette levée de fonds aidera l’agence à renforcer sa position sur le marché et à étendre son empreinte à travers l’Hexagone.

