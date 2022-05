A la rencontre de Loïc Dias Da Silva, CTO de TheFork

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Co-fondé en 2007 par Bertrand Jelensperger, TheFork est devenu le partenaire clé de plus de 60 000 restaurants en Europe et en Australie. L’app de TheFork permet à chacun de découvrir les meilleurs restaurants notamment au travers des avis de plusieurs millions d’utilisateurs. TheFork propose également aux restaurateurs une solution logicielle, qui leur permet d’optimiser la gestion de leurs réservations, de rationaliser les opérations et, finalement, d’améliorer le service et les revenus.

La startup compte aujourd’hui 900 salariés et compte embaucher 400 nouveaux collaborateurs en 2022, dont la moitié rejoindra l’équipe tech. À sa tête, un tout nouveau CTO, Loïc Dias Da Silva, passé par le Groupe SeLoger et issu de l’EPITA, qui vient renforcer les équipes tech et produit. Nous l’avons rencontré 2 mois après son arrivée au sein de la société, pour comprendre comment fonctionne une équipe technique au sein d’une scale up, qu’elle est la stack technique utilisée et quels sont les enjeux auxquels TheFork est confrontée.

Avec le podcast FrenchWeb CTO, nous vous proposons de découvrir les CTO les plus inspirants de la FrenchTech. Un rendez-vous pour découvrir les projets, techno, innovations qu’ils utilisent ou développent, et mieux comprendre la stratégie des entreprises pour lesquelles ils travaillent.

Retrouvez l’interview de Loïc Dias Da Silva, CTO de TheFork :