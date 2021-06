A l’interieur du magasin à l’ère post covid, avec Anne Allais (Faguo), Laurence Faguer (Customer Insight) et Richard Menneveux (FrenchWeb)

The New Standards Retail est un programme qui a pour objectif d’accompagner les acteurs du retail et de l’eCommerce dans leur adoption des meilleurs outils et services. Pour le suivre il suffit de vous inscrire gratuitement, vous êtes déjà plus de 900 à nous avoir rejoint.

Nous vous proposerons à la rentrée des évènements au sein de notre lieu créatif DECODE en plein coeur du Marais, pour travailler et échanger sur ces nouvelles pratiques et meilleurs usages.

Si vous êtes un fournisseur de solutions eCommerce innovantes et que vous souhaitez organiser avec nous l’une de nos prochaines sessions, vous pouvez me contacter à Richard@Decode.Media