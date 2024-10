AERLEUM lève 5,5 millions d’euros pour capturer le CO2 et le convertir en carburant synthétique.

Pour des industries comme l’aviation, le transport maritime et la chimie, réduire leur empreinte carbone tout en maintenant des coûts compétitifs est un enjeu difficile à adresser. Aerleum, une startup climatetech basée à Strasbourg, développe une technologie qui pourrait répondre à ce besoin. Fondée en 2023 par Steven Bardey et Sébastien Fiedorow, la société propose une technologie qui capture et convertit le CO2 en une seule étape. Cette innovation vise à soutenir la production de carburants synthétiques (e-fuels) tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Une technologie de capture simplifiée

Aerleum s’est concentrée sur une approche plus efficace de la capture du CO2. Contrairement aux méthodes existantes, leur technologie intègre la capture et la conversion en un seul processus, utilisant des matériaux spécifiques et un contrôle précis de la température. Cette méthode permet de diminuer la consommation d’énergie nécessaire à la transformation du CO2 en carburants et produits chimiques synthétiques.

« Notre objectif est de rendre le processus plus simple et moins coûteux, afin de faciliter son adoption à grande échelle par les industries, » explique Steven Bardey, cofondateur et CTO d’Aerleum.

Cette technologie permet la production d’e-fuels à des coûts compétitifs, ce qui est essentiel pour les secteurs comme le transport maritime et l’aviation, où les alternatives à faible émission de carbone sont encore limitées.

Le e-méthanol : un carburant clé

Aerleum a choisi de concentrer ses efforts sur le développement du e-méthanol, un carburant considéré comme une alternative intéressante pour les secteurs maritimes et aéronautiques. Contrairement à d’autres carburants alternatifs, le e-méthanol reste liquide à température ambiante, ce qui simplifie son stockage et son transport.

« Le e-méthanol offre une solution pratique et directe pour réduire les émissions de CO2 dans des secteurs où les options sont encore rares, » précise Steven Bardey. En plus de ses caractéristiques de transport et de stockage, ce carburant présente l’avantage de réduire à la fois les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants.

Une économie circulaire du carbone

Le développement de la technologie d’Aerleum s’inscrit dans une vision plus large visant à intégrer le CO2 capturé dans une économie circulaire du carbone, où les émissions ne sont plus perçues comme des déchets, mais comme une ressource réutilisable pour produire des carburants et des produits chimiques. Cette approche pourrait contribuer à rendre les industries plus durables et à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles.

« Nous travaillons à développer une solution qui permet de réutiliser le CO2 pour produire des carburants à des prix comparables à ceux des énergies fossiles, » déclare Sébastien Fiedorow, cofondateur et CEO d’Aerleum.

Levée de fonds pour soutenir l’industrialisation

Pour accélérer l’industrialisation de sa technologie, Aerleum a levé 6 millions de dollars (environ 5,49 millions d’euros) lors d’un tour de financement seed, mené par 360 Capital et HTGF, avec la participation de Norrsken, Bpifrance, et Marble. Cet investissement permettra de lancer une première unité pilote à grande échelle et de collaborer avec des partenaires industriels pour intégrer leur technologie dans des secteurs stratégiques.

« Ce financement est une étape clé pour concrétiser notre ambition de rendre les e-fuels accessibles à plus grande échelle, » explique Sébastien Fiedorow. L’objectif d’Aerleum est de permettre à ces secteurs de réduire leur empreinte carbone sans compromettre leur compétitivité.