Constellation Technologies & Operations lève 9,3 millions d’euros pour offrir un accès internet depuis l’espace

Face à l’émergence de nouveaux acteurs tels que Starlink et Kuiper, qui développent des constellations de satellites pour offrir un accès internet depuis l’espace, les opérateurs télécoms sont confrontés à un choix crucial : s’adapter ou se laisser distancer.

Une nouvelle opportunité, mais aussi une concurrence accrue

Le marché mondial de l’accès à internet depuis l’espace représente une opportunité considérable, avec des revenus estimés à 35 milliards de dollars par an d’ici 2035, selon GSMA Intelligence. Toutefois, les opérateurs traditionnels doivent rapidement trouver leur place sur ce nouveau marché dominé par des géants du secteur spatial.

C’est dans ce contexte que Constellation Technologies & Operations, une start-up fondée en 2022 par Charles Delfieux, se positionne comme un partenaire stratégique pour les opérateurs télécoms. La société développe une constellation de satellites à orbite basse, permettant aux opérateurs d’offrir à leurs clients un accès à internet haut débit et faible latence depuis l’espace, en complément des réseaux terrestres existants.

« En permettant aux opérateurs de télécommunications du monde entier d’offrir à leurs clients un accès à internet performant, abordable, durable depuis l’espace, Constellation Technologies & Operations veut contribuer à un accès universel à internet, essentiel pour le développement social et économique, » explique Charles Delfieux, fondateur de l’entreprise.

Une constellation de satellites à orbite très basse : un atout technologique

L’un des principaux avantages technologiques de Constellation Technologies & Operations réside dans son choix de placer ses satellites en orbite très basse. Cette approche permet de garantir une faible latence, un point essentiel pour les utilisateurs finaux, notamment dans les zones mal desservies par les réseaux terrestres.

En opérant à une altitude plus basse que la plupart des constellations, la société s’efforce également de minimiser les risques de pollution spatiale et de génération de débris, des enjeux critiques pour la durabilité de l’industrie spatiale.

L’usage du spectre 5G : une stratégie innovante

Autre point clé de la compétitivité de la solution proposée par Constellation Technologies & Operations : la réutilisation des bandes de fréquences 5G des opérateurs terrestres pour ses services spatiaux. Cette approche innovante permet de contourner les problèmes liés à la saturation des bandes de fréquences attribuées aux grandes constellations de satellites.

« Nous offrons aux opérateurs télécoms une alternative d’accès à un spectre de radiofréquences non saturé, leur permettant ainsi de rester compétitifs face aux nouveaux acteurs du secteur spatial, » précise Charles Delfieux.

Une levée de fonds pour accélérer le déploiement

Afin de concrétiser ses ambitions, Constellation Technologies & Operations a levé 9,3 millions d’euros auprès d’Expansion, un fonds dédié au New Space, ainsi que du fonds French Tech Seed géré par Bpifrance dans le cadre de France 2030, et de son investisseur historique. Ce financement permettra à la start-up de réaliser les premiers tests au sol et en orbite de sa technologie de connectivité de bout en bout, ainsi que de finaliser l’ingénierie des deux premiers satellites de sa constellation.

« Constellation Technologies & Operations représente une opportunité exceptionnelle d’accompagner une innovation de rupture qui repense l’infrastructure de la connectivité spatiale, » déclare Charles Beigbeder, co-fondateur d’Expansion.