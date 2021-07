AgTech : à la découverte de la ferme urbaine d’Agricool

L’agriculture revient en force dans les villes. Au travers de potagers urbains et de fermes verticales qui fleurissent un peu partout dans les métropoles du monde entier, l’agriculture urbaine connaît un engouement planétaire alors que les surfaces agricoles diminuent en raison de l’extension toujours plus grande des agglomérations urbaines et du réchauffement climatique. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ce sont désormais plus de 800 millions de personnes qui pratiquent l’agriculture urbaine à travers le monde. Ainsi, l’agriculture urbaine pourrait être à l’origine de 20% des produits consommés dans le monde d’ici 2030, contre à peine plus de 5% à l’heure actuelle.

Apparues il y a dix ans en Asie et en Amérique du Nord, les fermes urbaines prennent actuellement leur essor en Europe. Le plus gros acteur du secteur sur le Vieux Continent n’est autre que la start-up berlinoise Infarm qui entend disposer de plus de 450 000 mètres carrés d’installations agricoles connectées (des fermes verticales dans des zones urbaines, comme dans des supermarchés, des centres commerciaux, des écoles, des hôtels ou encore des restaurants) d’ici 2025. Dans ce sens, la société allemande a levé 170 millions de dollars en septembre 2020. Mais il y a aussi de jeunes pousses françaises qui tentent de tirer leur épingle du jeu, à l’image d’Agricool.

Fondée en 2015 par Guillaume Fourdinier et Gonzague Gru, la société est capable de produire des fraises, des salades ou encore des herbes aromatiques, cultivées à la verticale dans des containers en climat contrôlé (température, humidité, lumière…). Dans le cadre de son développement, Agricool a notamment levé 25 millions d’euros (Danone, Bpifrance, Daphni, XAnge, Kima Ventures, Henri Seydoux…) en décembre 2018. Ce financement lui a permis d’accélérer sa phase de R&D, qui a abouti à l’ouverture début 2020 d’une ferme urbaine à La Courneuve, au nord de Paris.

Une ferme que l’on vous fait découvrir aujourd’hui dans notre reportage :

