AgTech: Hectar dispensera des formations sur l’IA aux étudiants de l’école 42

Le campus agricole Hectar, qui ouvrira ses portes pour la rentrée de septembre près de Paris, accueillera un programme de formation sur l’intelligence artificielle appliquée à l’agriculture, à destination d’étudiants codeurs de l’école « 42 » fondée par le milliardaire des télécoms Xavier Niel. Baptisé Agritech IA, ce programme d’une durée de 9 à 12 mois « permettra chaque année à une trentaine d’étudiants de 42 de développer des compétences techniques dans le cadre de projets d’intelligence artificielle liés au contexte et aux besoins du secteur agricole », indiquent Hectar et « 42 » dans un communiqué commun.

Reconversion dans l’agriculture

Porté par Audrey Bourolleau, ancienne conseillère du président Emmanuel Macron, et par Xavier Niel, le campus Hectar se donne pour ambition de « former les entrepreneurs agricoles de demain ». Son programme phare sera tourné vers la formation d’adultes désireux de se reconvertir dans l’agriculture. D’une durée de six mois, gratuite pour l’apprenant, elle sera dispensée par des agriculteurs et des formateurs professionnels. Un peu sur le modèle de « 42 ».

L’école « 42 » a été fondée à l’initiative de Xavier Niel en 2013 à Paris alors que l’industrie du numérique en France subissait une importante pénurie de développeurs informatiques. Elle est gratuite et fonctionne sans enseignants. Encore en plein travaux, le campus Hectar est installé à Lévis Saint-Nom, dans la Vallée de Chevreuse, au sud-ouest de la capitale.