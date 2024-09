Akur8 lève 120 millions d’euros et fait l’acquisition stratégique d’Arius

Akur8, la plateforme de tarification et de gestion des réserves pour l’assurance non-vie, propulsée par l’intelligence artificielle, vient de lever 120 millions d’euros lors d’un tour de série C, portant son financement total à 180 millions d’euros. Ce dernier tour de table a été mené par One Peak, une société de capital-investissement spécialisée dans les scale-ups technologiques, avec la participation de Partners Group, un acteur majeur des marchés privés mondiaux, et de l’investisseur historique Guidewire Software (NYSE : GWRE).

En plus de cette levée de fonds, Akur8 a annoncé l’acquisition stratégique d’Arius®, une solution primée de gestion des réserves, qui vient enrichir son portefeuille de produits et consolider sa position de leader dans le secteur de l’assurance.

Une plateforme révolutionnaire pour les assureurs

Fondée en 2019, Akur8 a rapidement transformé le secteur de la tarification des assurances non-vie grâce à une IA transparente, permettant aux assureurs de fixer des prix de manière ultra-rapide tout en améliorant les résultats financiers et la gestion des risques. Sa plateforme cloud intégrée est déjà utilisée par plus de 250 clients dans plus de 40 pays, incluant des leaders du secteur comme AXA, Generali, Munich Re, et Tokio Marine.

Avec l’acquisition d’Arius, une solution de reserving reconnue pour son excellence dans le domaine des assurances IARD, Akur8 renforce son portefeuille en offrant une suite complète de tarification et de gestion des réserves. Arius est déjà utilisé par 150 clients dans le secteur de l’assurance et du conseil, dont plus d’un tiers sont des acteurs de premier plan en Amérique du Nord. Cette acquisition permet à Akur8 de combiner la tarification et la gestion des réserves pour offrir une solution intégrée, répondant aux besoins actuels des assureurs.

Une stratégie d’expansion mondiale

Grâce à cette levée de 120 millions d’euros, Akur8 se prépare à accélérer son expansion, notamment en Amérique du Nord, un marché stratégique pour l’entreprise. L’acquisition d’Arius auprès de Milliman, Inc., un acteur mondial des solutions actuarielles, marque une étape clé pour Akur8, lui permettant d’étendre son champ d’action tout en renforçant sa base de clients dans des segments de marché clés.

L’entreprise prévoit également d’enrichir son offre de produits avec deux nouveaux modules :