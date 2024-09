May, la startup qui accompagne les (futurs) parents, lève 7 millions d’euros pour s’étendre en Europe

En seulement quatre ans, May, une application santé dédiée aux parents et futurs parents, s’est imposée comme un acteur incontournable sur le marché français, avec plus de 400 000 utilisateurs. Fondée en 2020 par Cécilia Creuzet, Antoine Creuzet et Adrien Brunet, la startup accompagne les familles dans les moments cruciaux de la grossesse et des premières années de vie de leurs enfants. Aujourd’hui, May lève 7 millions d’euros pour élargir son offre santé et accélérer son développement européen.

Une offre santé innovante pour les parents

L’application May a été conçue pour répondre aux questions des parents et futurs parents, 7 jours sur 7, avec l’aide d’une équipe de 80 professionnels de santé (sage-femmes, infirmières puéricultrices, médecins). Grâce à un temps de réponse moyen de 10 minutes, elle permet d’apporter des solutions rapides et fiables, tout en fournissant plus de 3 000 contenus validés par des experts de la santé. Les sujets couverts incluent la santé de la femme, la grossesse, l’allaitement, le sommeil du bébé etc. Chaque mois, près de 20 000 questions sont posées via l’application, et plus d’un million de contenus sont consultés.

Un modèle d’impact pour la santé publique

En tant qu’entreprise à mission, May poursuit trois objectifs clés :

👨‍👩‍👧 Des parents sereins : 93 % des utilisateurs déclarent se sentir plus à l’aise dans leur rôle de parents grâce à l’application.

🧒 Des enfants en meilleure santé : 86 % des utilisateurs ont constaté une action de prévention efficace, et 95 % des femmes se disent mieux informées sur leur grossesse.

💰 Un système de santé désengorgé : May a permis d’éviter des consultations non urgentes. La startup chiffre une économie de 520 000 euros pour le système de santé français.

Une levée de fonds stratégique pour l’internationalisation

Avec cette levée de 7 millions d’euros, May se prépare à un déploiement européen en 2025, avec l’ouverture de ses services dans deux nouveaux pays. Le tour de financement a été mené par des fonds d’investissement tels que Eurazeo et Ring Capital, qui rejoignent Allianz France (via son fonds InnovAllianz) et Racine2 (cogéré par Serena et Makesense), déjà présents au capital depuis 2022.

Ce tour de table permettra également à la startup de renforcer son offre en lançant un service de suivi pré-conceptionnel pour accompagner les couples désirant un enfant, répondant ainsi à une demande croissante de ses utilisateurs.