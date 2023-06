ALBERTINE LECOINTE, Vice-Présidente de la Stratégie de Qonto

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Albertine Lecointe est la Vice-Présidente de la Stratégie chez Qonto. Basée à Paris, Albertine joue un rôle clé dans la définition et l’implémentation des initiatives stratégiques de l’entreprise, consolidant sa position dans le secteur des fintechs.

Expérience Professionnelle

Albertine a rejoint Qonto en 2017 en tant que Responsable des Projets Stratégiques. Au cours de son mandat, elle a dirigé la transition de Qonto, passant d’agent de Treezor à une Institution de Paiement, préparé et soumis leur candidature à l’ACPR avec leur conseiller juridique, et mis en œuvre les fournisseurs bancaires et de paiement nécessaires pour faire fonctionner leur Core Banking System.

Elle a également coordonné le lancement de nouvelles fonctionnalités bancaires, notamment l’IBAN local, les cartes premium et SWIFT, et a préparé et défini le lancement de nouvelles activités de crédit. En février 2021, elle a été promue au poste de Vice-Présidente de la Stratégie, une position qu’elle occupe encore aujourd’hui.

Avant de rejoindre Qonto, Albertine a acquis une expérience significative dans le domaine de la finance. De 2015 à 2017, elle a travaillé comme Consultante Senior chez Exton Consulting, où elle a mené des projets de conseil en stratégie et en gestion spécialisés dans le secteur des paiements pour des institutions financières en France.

Auparavant, elle a été Gestionnaire de la Stratégie de Produit chez Bankable à Londres, et a participé à des projets stratégiques chez Roland Berger Strategy Consultants et Groupe SOS.

Formation et Éducation

Albertine a une solide formation académique en management et en finance. Elle a obtenu un Master en Management de la Grande École HEC Paris en 2013. Au cours de ses études, elle a également participé au programme d’échange global de l’University of Sydney en 2010.

Par ailleurs, Albertine a obtenu un Master en Management International de la CEMS – The Global Alliance in Management Education en 2013. Elle a complété ce programme à la FGV – Fundação Getulio Vargas au Brésil, ce qui témoigne de son engagement à acquérir une perspective globale de la finance et du management.

Ce qu’on dit d’elle

Albertine est reconnue pour son leadership stratégique, sa capacité à conduire le changement et sa compréhension approfondie du secteur de la fintech. Ses collègues et ses partenaires l’apprécient pour son esprit d’équipe, sa rigueur et son sens de l’innovation. Grâce à son engagement et à son expertise, elle a été un moteur clé de la croissance et de la réussite de Qonto.