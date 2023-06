LUDIVINE BAUD, Vice Présidente et Directrice France

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Ludivine Baud comptabilise plus d’une décennie d’expérience dans les domaines de la stratégie, du développement commercial et du leadership d’équipe. Elle a prouvé son expertise dans divers secteurs, notamment les médias numériques, le commerce électronique, la banque et les biens de consommation. Actuellement, elle occupe le poste de Vice-présidente et Directrice Pays pour la France chez Qonto.

Expérience professionnelle

Depuis novembre 2021, Ludivine Baud est Vice-présidente et Directrice Pays pour la France chez Qonto, une entreprise qui simplifie le quotidien des PME et des indépendants à travers des solutions bancaires et financières intuitives et efficaces. Elle y gère les efforts de Qonto sur le marché français, dirigeant les équipes de mise sur le marché, de marketing, de ventes et de partenariats.

Auparavant, Ludivine Baud a travaillé pendant plus de trois ans chez Juul Labs, où elle a joué un rôle de leader dans l’équipe de direction de l’EMEA. Elle a été Directrice Générale pour la France, où elle a construit l’activité de Juul à partir de zéro, recruté et dirigé une équipe de plus de 100 employés à plein temps.

Avant Juul Labs, Ludivine Baud a passé quatre ans chez Deezer en tant que VP, Développement Commercial. Elle a occupé plusieurs postes de direction dans différentes régions, gérant des équipes axées sur l’acquisition et la fidélisation de clients par le biais d’intégrations et de partenariats avec des fabricants de dispositifs de premier plan.

Ludivine Bauda débuté sa carrière en tant que consultante en stratégie chez Roland Berger Strategy Consultants et en tant qu’analyste financière chez eXo Platform.

Formation

Ludivine Baud est diplômée de l’EM Lyon Business School, où elle a obtenu un Master en Management. Pendant ses études, elle a effectué plusieurs stages dans des entreprises renommées, dont TF1, Carrefour et Canal+. Elle a également participé à un échange académique sur l’entrepreneuriat en Chine à l’East China Normal University. Par ailleurs, elle détient un Master en Droit des Affaires et Fiscalité de l’Université Jean Moulin (Lyon III).

Témoignages

Ludivine Baud est largement reconnue par ses pairs et ses subordonnés pour ses compétences de leadership et sa capacité à diriger des projets dans un large éventail de secteurs.

Clément Atlan, qui a travaillé sous sa direction, la décrit comme une directrice générale motivée, prospective et intelligente. Il loue son dévouement au succès, son leadership par l’exemple, et sa capacité à prendre des décisions difficiles.

Quentin Charriaut, qui a travaillé avec Ludivine dans des équipes différentes, souligne sa capacité à comprendre rapidement les défis et à faire preuve de créativité pour les résoudre.