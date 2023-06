MARION DE ROBILLARD, Directrice Globale du Marketing & Comms de Qonto

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

En juillet 2020, Marion de Robillard a rejoint Qonto, une entreprise de solutions financières pour les entreprises, où elle a d’abord occupé le poste de responsable du marketing et des communications. Depuis janvier 2022, elle occupe le poste de Directrice Globale du Marketing & Comms. Avec Qonto, elle dirige les efforts de marketing et de communication de l’entreprise, contribuant à faire de Qonto la solution financière d’entreprise leader en Europe.

Début de Carrière

Marion de Robillard a commencé sa carrière en 2008 en tant qu’assistante marketing chez Nestlé. Elle a ensuite rejoint Ernst & Young en tant qu’auditeur de septembre 2008 à mars 2009. Plus tard, elle a travaillé comme Product Manager pour Lancôme chez L’Oreal S.A. à Vienne, en Autriche, de juillet 2009 à janvier 2010. C’est chez Vertone, où elle a travaillé comme consultante en stratégie marketing de juillet 2010 à décembre 2012, qu’elle a véritablement commencé à développer et affiner ses compétences en matière de marketing stratégique.

Parcours Professionnel

En janvier 2013, Marion de Robillard a rejoint TheFork, une entreprise de TripAdvisor, en tant que responsable marketing, où elle a travaillé pendant plus de trois ans. En mars 2016, elle a rejoint Captain Train en tant que responsable marketing. Là, elle a été chargée de développer une stratégie marketing pour stimuler la croissance de Captain Train à travers l’Europe, de coordonner tous les canaux de marketing et de gérer le rebranding de Captain Train en Trainline en trois mois seulement.

Pendant quatre ans et deux mois, Marion de Robillard a travaillé pour Trainline, le site de commerce électronique le plus téléchargé et le 5e plus grand au Royaume-Uni. En commençant en tant que Senior Brand Manager, puis passant à Head of Brand, International, et enfin à Global Head of Brand, Marion a joué un rôle clé dans la croissance et l’expansion de la marque Trainline.

Éducation et Formation

Marion de Robillard est une professionnelle accomplie dans le domaine du marketing, avec une expertise spécifique en matière de croissance des marques et de développement de stratégies marketing efficaces. Ses bases solides ont été construites grâce à une éducation remarquable. Elle a d’abord fréquenté le Lycée Saint-Jean à Douai, où elle a suivi une classe préparatoire HEC de 2004 à 2006. Marion a ensuite rejoint l’ESCP Business School, l’une des meilleures écoles de commerce d’Europe, où elle a obtenu un Master Grande École avec une spécialisation en Marketing de 2006 à 2010. Pendant cette période, elle a également passé du temps à l’Université de Vienne en 2009 pour étudier l’International Betriebswirtschaft.

Témoignages

Les collaborateurs de Marion de Robillard la décrivent comme une professionnelle accomplie qui combine une pensée analytique et une bonne intuition de la marque. Carl Mesner Lyons la décrit comme une marketeuse perspicace, diligente et expérimentée, très sociable et un bon joueur d’équipe.

Gregory Sion, PDG de Pierre & Vacances, l’a louée pour sa capacité à construire, former et diriger une équipe de marketeurs en exploitant tous les leviers marketing et produit pour maximiser les revenus. Il a souligné son dévouement, son organisation, sa passion pour la nourriture et la gastronomie, ainsi que sa capacité à coordonner de nombreux projets simultanément tout en respectant les délais.