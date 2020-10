Aledia lève 80 millions d’euros supplémentaires auprès de Bpifrance et Intel

Aledia, qui développe une nouvelle génération d’écrans microLED, annonce la clôture de sa levée de fonds en série D avec 80 millions d’euros supplémentaires, récoltés principalement auprès du fonds SPI qui investit 60 millions d’euros. Ce fonds, géré par Bpifrance pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), est rejoint par la majorité des investisseurs historiques d’Aledia, notamment Intel Capital, ainsi que Braemar Energy Ventures, Demeter Investment Managers, le fonds Ecotechnologies géré par Bpifrance, Ingka Investments, Sofinnova Ventures, Supernova Invest, TEL (Tokyo Electron) et Valeo. La startup grenobloise a levé 120 millions d’euros au total lors de cette série D.

Issu du CEA-Leti en 2012, l’institut français de R&D en microélectronique, sous l’impulsion de Giorgio Anania et de Philippe Gilet, Aledia développe des écrans microLED à destination du grand public et s’appuie sur sa technologie pour produire des puces LED pour écrans nouvelle génération, qui servent à alimenter des ordinateurs portables, tablettes, smartphones, montres intelligentes, lunettes à réalité augmentée ou encore téléviseurs. Sa technologie de nano-cristaux 3D utilise des procédés propres à l’industrie microélectronique, et diffère de la technologie traditionnelle des LED en 2D.

« Dans un monde où l’informatique mobile est devenue essentielle, le besoin n’a jamais été aussi important que de disposer d’écrans à faible consommation d’énergie, à haute définition et lisibles dans tous les environnements – intérieurs et extérieurs. Les MicroLEDs à nanofils d’Aledia sont une technologie clé pour cette nouvelle génération d’appareils mobiles grand public », souligne Marshall Smith, senior director materials management chez Intel Capital.

Un marché de 120 milliards de dollars

« Le marché des écrans, qui représente 120 milliards de dollars par an, va connaître un tournant majeur, car la technologie microLED remplacera progressivement les technologies traditionnelles LCD et OLED », commente Giorgio Anania, PDG d’Aledia. « En plus d’être plus efficaces énergétiquement et plus lumineux que les alternatives actuelles, avec de meilleures couleurs et un taux de rafraîchissement plus rapide, ces nouveaux écrans seront proposés à un prix compétitif ».

La startup française ambitionne désormais de développer ses produits et d’investir 40 millions d’euros pour finaliser l’implantation de sa première usine de microLEDs 3D à Champagnier, près de Grenoble.

Aledia : les données clés

Fondateurs : Giorgio Anania, Philippe Gilet

Création : 2012

Siège social : Grenoble

Secteur : microélectronique

