DECODE Retail avec William Hsu, co-fondateur de Mucker Capital

DECODE lance une série de conférences consacrées au retail. Les trois premières sessions réuniront en ligne des intervenants internationaux pour échanger sur les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les marques et acteurs du retail.

Pour la session du lundi 12 octobre, parmi nos invités nous accueillerons un acteur incontournable de l’investissement à Los Angeles : William Hsu, co-fondateur de Mucker Capital. Pré-seed, seed, série A, Mucker Capital accompagne des sociétés comme Service Titan, Next Trucking, Surf Air, Kong, Victorious.

12 octobre 2020 à 18h (Paris – 40 minutes) « In this brave new world, what is the future for consumer tech ? »

Session 2: The Future of Shopping. Mardi 27 octobre 2020 à 18h (Paris – 40 minutes)

Session 3: New Beauty and Fashion platforms & tools: computer vision, AI, AR, Livestream… Mardi 17 novembre 2020 à 18h (Paris – 40 minutes)

Ces 3 sessions ont été conçues par Laurence Faguer (Customer Insight), Odile Roujol (Fab Ventures) et Richard Menneveux (DECODE MEDIA)

Ces sessions réservées aux membres de DECODE Network accueilleront exceptionnellement une trentaine de membres de FrenchWeb. Si vous souhaitez y participer ou connaitre les intervenants de ces sessions, merci de remplir le formulaire çi dessous, une confirmation vous sera adressée avec les informations pratiques.

