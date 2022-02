Algosup, l’école d’informatique d’Eric Larchevêque, déploie son campus européen

Problème : il y une pénurie mondiale et chronique de développeurs logiciel. Le problème ne fait que s’aggraver et les formations actuelles sont en décalage avec les attentes et les futurs besoins du marché.

Solution : une formation longue (5 ans) d’Architecte logiciel ultra-généraliste, basée sur beaucoup de pratique encadrée par des experts mondiaux, tout en anglais (la langue de l’informatique), ouverte à tous et toutes (l’on manque cruellement de filles dans cette filière) et où l’on fait la part belle aux « softskills » (compétences transverses).

Marché : illimité, il manque des millions de développeurs dans le monde et 600 000 rien qu’en Europe, 500 000 bacheliers entament des études supérieures chaque année.

Tech : neurosciences cognitives, gamification, innovations pédagogiques.

Clients : 37 élèves en ce moment, majoritairement issus de région Centre (mais à terme l’école vise 500 élèves de toute l’Europe).

Partenaires : lycées, IUT, d’autres écoles, des entreprises et quelques licornes

Équipe : spécialistes des startups et du logiciel à l’international

Business : 9 500€ de frais de scolarité par élève et par an, financement de ces études négocié avec deux banques qui prennent en charge la scolarité des élèves, et co-financement par les entreprises qui commandent des projets aux élèves.

Financements depuis la création : non-communiqué

Investisseurs : les fondateurs

Recrutements en cours : un Business Développeur (recrutement des élèves et partenariats)

Actualité : pose de la première pierre du campus européen à Vierzon