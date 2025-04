L’IA au service des enseignants : Ed.AI lève 1,7 million d’euros pour industrialiser la remédiation pédagogique

Chaque semaine, un enseignant consacre en moyenne six heures à la correction des copies, au détriment de l’accompagnement individualisé. C’est à cette contrainte que s’attaque Ed.AI, une startup lyonnaise fondée en 2024.

Plutôt que de multiplier les interfaces ou de remplacer l’enseignant, Ed.AI automatise la correction des rendus écrits des élèves pour libérer du temps pédagogique. En s’appuyant sur une IA spécialisée, l’outil identifie les erreurs, analyse les lacunes – qu’elles soient individuelles ou collectives – et génère automatiquement des parcours de remédiation imprimables ou numériques.

Le positionnement est de n’avoir aucune rupture de méthode pour l’enseignant, aucun écran supplémentaire pour les élèves. Là où d’autres solutions misent sur l’interaction directe entre élève et IA, Ed.AI fait le choix du back-office éducatif, conçu pour renforcer le pouvoir d’agir des enseignants.

La startup cible trois disciplines majeures du secondaire : mathématiques, français et histoire-géographie. Elle expérimente actuellement sa solution dans 40 établissements publics de l’académie de Lyon, touchant un total de 4 000 élèves.

L’approche vise à industrialiser la remédiation pédagogique (les actions menées pour aider un élève à surmonter ses difficultés d’apprentissage), aujourd’hui freinée par des contraintes de temps et d’effectifs. Elle s’appuie également sur une littérature abondante démontrant que la progression des élèves est fortement corrélée à la qualité de l’accompagnement enseignant. En permettant à un professeur d’identifier plus vite les difficultés, Ed.AI entend maximiser cet effet levier sans surcharger davantage les équipes éducatives.

Cette approche est le fruit du parcours des trois cofondateurs : Jonathan Banon (ex-Le Livre Scolaire), Cédric Bignon (ex-Microsoft) et Rémi Mazières (ex-Le Choix de l’École). Leur expérience combinée de l’édition pédagogique, des infrastructures logicielles et du terrain éducatif constitue l’un des atouts clés du projet.

« Nous avons conçu cet assistant pour s’intégrer aux routines existantes. L’enseignant reste au centre. L’IA n’est là que pour l’aider à aller plus loin, plus vite, auprès de plus d’élèves », résume Rémi Mazières, Chief Learning Officer de la société.

Ed.AI annonce une levée de fonds de 1,7 million d’euros auprès de RING CAPITAL via son fonds Generations powered by EDHEC, du fonds à impact AFI VENTURES (géré par Ventech), et de CENTRALESUPÉLEC VENTURE. Cette opération permettra d’accélérer le déploiement de la solution à plus grande échelle dans les établissements scolaires. Il s’agit du premier tour de financement de la startup.