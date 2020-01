Alors SF ou NYC ? Quel est le meilleur endroit pour s’installer aux US ? – Episode 2

Deuxième épisode du match exceptionnel entre SF et NYC. Laquelle de ces deux villes remportera le titre de capitale mondiale de la Tech ? Dans le premier episode on avait évoqué l’environnement business et les investisseurs locaux, cette fois on parle du cadre de vie, du pool de talents disponible sur place, des transports et du coût de la vie.

Carlos Diaz reçoit cette semaine Romain Serman – BPI, Paul Strachman – ISAI NYC, Ilan Abehassera – Willo.

