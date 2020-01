[WILD CARD] La (Grande) Bretagne, ça vous gagne !

De la Bretagne à la Grande-Bretagne, il n’y a qu’un pas ! La preuve dans ce nouvel épisode de Wild Card qui met à l’honneur les non-fumeurs britanniques et le drapeau breton… Et avant de partir en week-end, Joseph Postec fait le point sur la génération Z, vous savez celle qui vous explique comment vous servir d’Instagram ou de Snapchat. Entre les acheteurs compulsifs, les adeptes du journal intime ou encore les ados entrepreneurs, il serait possible d’établir 10 tribus différentes dans cette génération. On pourrait même créer un Koh-Lanta Millennials, non ?

Le temps d’un podcast, Joseph Postec délaisse sa caméra pour prendre sa casquette de chroniqueur. En moins de cinq minutes, il décode sa sélection d’actualités de la Tech pour vous offrir une analyse piquante dans un podcast, non sans humour.

