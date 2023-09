Altice proche d’un « accord » pour vendre ses centres de données en France

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le groupe de télécoms et de médias Altice, fragilisé par un scandale de corruption au Portugal, est « près d’un accord » avec la banque américaine Morgan Stanley pour la vente de ses 92 centres de données en France, selon une information du quotidien Les Echos.

Contacté par l’AFP, Altice n’a fait aucun commentaire. Sa division française, maison mère de l’opérateur SFR, a indiqué cet été vouloir réduire son niveau d’endettement.

Les « discussions avancées » avec le fonds d’infrastructure de Morgan Stanley pour céder ces actifs valorisés « autour du milliard d’euros », selon Les Echos, interviennent alors que le groupe de Patrick Drahi est par ailleurs secoué par un scandale de corruption, après l’arrestation au Portugal de son bras droit et cofondateur d’Altice, Armando Pereira.

« Parmi les options, une cession partielle est évoquée, rapportant potentiellement moins de la moitié », a précisé le quotidien économique mercredi.

M. Drahi, parti mercredi à la rencontre de ses investisseurs à Londres avant de se rendre à New York jeudi, avait pris la parole début août pour assurer que ce scandale n’aurait « aucun impact » sur les finances et les prévisions de sa branche Altice International, alors que les marchés étaient alarmés par l’affaire et le lourd endettement du groupe – près de 60 milliards d’euros au total.

Le milliardaire franco-israélien avait également déclaré devant des analystes qu’il se sentait « trahi et trompé par un petit groupe d’individus » et annoncé de « vastes enquêtes internationales » internes.

Armando Pereira a été arrêté à Lisbonne le 13 juillet et mis en examen dans le cadre d’une enquête pour corruption et blanchiment.

« Nous avons immédiatement suspendu une quinzaine de personnes au Portugal, en France et aux Etats-Unis », à la suite d’une enquête interne, avait encore annoncé M. Drahi, en promettant de faire « toute la transparence » sur cette affaire.

Le groupe a commencé à faire le ménage. Après l’arrestation de M. Pereira, Altice a suspendu Tatiana Agova-Bregou, la directrice exécutive des contenus, acquisitions et partenariats, mise en cause dans des écoutes de la justice portugaise.

De plus, Alexandre Fonseca, co-PDG d’Altice, ex-président exécutif d’Altice Portugal et nommé en mars à la tête de la filiale américaine, a communiqué lui-même sur LinkedIn sa mise en retrait.

Yossi Benchetrit, patron des achats aux Etats-Unis et gendre d’Armando Pereira, a été « licencié », avait par ailleurs annoncé le nouveau dirigeant d’Altice USA, Dennis Mathew.