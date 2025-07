Ordio lève 12 millions d’euros pour automatiser entièrement la paie des travailleurs sans bureau

Dans les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre (hôtellerie, restauration, santé, commerce, logistique) la paie reste souvent traitée au moyen de fichiers Excel, d’outils partiels et de traitements manuels. Horaires fluctuants, primes, heures supplémentaires, absences, législation variable, la plupart des logiciels du marché, conçus pour les environnements de bureau, peinent à intégrer cette réalité.

C’est à cette problématique que s’attaque Ordio, fondée à Cologne en 2021, par David Keuenhof et Gregor Pilz, la startup propose une plateforme modulaire couvrant l’ensemble du cycle de vie des employés de terrain, avec la gestion des plannings, les absences, l’onboarding, le calculs de paie. Ordio revendique plus de 1 500 entreprises clientes dans les secteurs concernés.

Avec « Payroll Plus », Ordio va un cran plus loin et intégre le traitement automatisé du salaire net, en tenant compte de toutes les variables juridiques et opérationnelles.

Une dynamique concurrentielle en pleine mutation

Sur un marché européen encore fragmenté, Ordio se distingue par sa capacité à unifier, dans une même plateforme, la planification opérationnelle, la gestion RH et la paie automatisée, spécifiquement conçue pour les métiers sans bureau. Là où des acteurs comme Skello ou Combo en France se concentrent sur la gestion des plannings, ou où PayFit automatise la paie pour des environnements de bureau, Ordio cible directement les environnements à forte variabilité horaire et contraintes réglementaires. En Allemagne, Personio et Kenjo proposent des solutions RH généralistes mais peinent à couvrir les besoins opérationnels du terrain. Quant à Planday, racheté par Xero, il reste focalisé sur les horaires, sans prise en charge directe du traitement de paie.

Un segment RH en pleine consolidation

Le marché européen des logiciels RH connaît depuis deux ans un regain d’intérêt des investisseurs, avec une attention particulière portée aux solutions verticales, capables de répondre aux besoins spécifiques de secteurs encore peu digitalisés.

La levée de fonds de 12 millions d’euros annoncée par Ordio a été menée par le fonds autrichien 3VC, avec la participation du family office suisse Wecken & Cie., ainsi que des investisseurs existants Capnamic et Simon Capital. L’entreprise entend utiliser ce financement pour renforcer ses capacités en automatisation et en intelligence artificielle.