Amazon mise sur la “physical AI” pour réinventer sa logistique.

Lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre 2025, et après avoir annoncé la suppression de 14000 postes dans le groupe, le CEO d’Amazon, Andy Jassy a détaillé plus précisément la montée en puissance de la robotique et de l’automatisation dans les opérations du groupe, désormais au cœur de sa stratégie de productivité et de croissance.

L’entreprise compte aujourd’hui plus d’un million de robots dans son réseau mondial de distribution. Une donnée qui illustre la transformation massive de son modèle logistique engagée depuis plusieurs années. Ces systèmes ne se limitent plus au tri ou au déplacement de colis, et participent désormais à la planification, à la surveillance et à l’optimisation des flux, dans une logique d’IA embarquée ou “physical AI”, où chaque robot agit comme un nœud d’un réseau auto-apprenant.

Pour Andy Jassy, l’objectif n’est pas de substituer les machines aux employés, mais de recomposer la chaîne de valeur humaine autour de tâches à plus forte valeur ajoutée. “Les robots améliorent la sécurité, la productivité et la vitesse, tout en permettant à nos collaborateurs de se concentrer sur la résolution de problèmes”, a-t-il expliqué.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte où l’entreprise réorganise son réseau logistique mondial pour accélérer les délais de livraison, notamment aux États-Unis, où la généralisation des hubs régionaux et l’introduction de la livraison de produits frais en quelques heures s’accompagnent d’un usage croissant de la robotique.

À plus long terme, Amazon voit dans la “physical AI” un moyen de repenser la logistique mondiale comme un système intelligent et auto-optimisé. L’entreprise investit massivement dans la robotique avancée, les systèmes de vision et les infrastructures énergétiques capables d’alimenter cette automatisation à très grande échelle. Pour Andy Jassy, il s’agit de préparer la prochaine génération de supply chains, où chaque mouvement, chaque entrepôt et chaque robot deviennent des sources de données intégrées au pilotage économique du groupe.