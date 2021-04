Amazon signe une nouvelle acquisition en Inde pour conquérir un marché en plein essor

Le géant américain du e-commerce vient de faire l’acquisition de la startup indienne Perpule, selon un porte-parole d’Amazon India, pour environ 14,7 millions de dollars. Perpule s’est spécialisé dans la numérisation des «kiranas», ces magasins de quartier hors-ligne très populaires en Inde, en leur proposant une solution de gestion d’inventaire et de paiement en ligne. La startup basée à Bengaluru a levé 6,4 millions de dollars depuis son lancement selon les données de Crunchbase.

Fondé en 2016 par Abhinav Pathak, Saketh BSV et Yogesh Ghaturle, Perpule est déjà présent dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Singapour et Vietnam. « Notre promesse à Perpule est de rendre l’économie des applications mobiles plus transparente », explique l’entreprise. « Aujourd’hui, nous fournissons les données et les informations les plus exploitables sur les applications mobiles dans le secteur du retail (épicerie, F&B, vêtements, etc.) et nous voulons rendre cette expérience accessible au plus grand nombre. »

Pour Amazon, cette acquisition s’inscrit dans sa stratégie de conquête du marché indien, le deuxième pays le plus peuplé au monde. Ce marché, qui devrait peser 200 milliards de dollars d’ici 2027 selon KPMG, est encore dominé par les petits commerces de quartier et voient l’émergence de géants locaux, à l’instar de Flipkart, racheté par Walmart en 2018 pour 16 milliards de dollars, ou JioMart, cette plateforme de Reliance Industries qui s’appuie sur les 10 000 points de vente physiques du groupe, dirigé par le milliardaire Mukesh Ambani et financé par Google et Facebook.

Mais les géants américains du e-commerce qui convoitent ce marché de 1,3 milliard d’habitants ne relâchent par leurs efforts, même face à la politique protectionniste du pays. En effet, Amazon a déjà investi 6,5 milliards de dollars en Inde et a récemment lancé sa première chaîne de production destinée à produire des Fire TV Sticks. L’année dernière, l’ancien PDG du groupe Jeff Bezos, annonçait par ailleurs son intention d’investir un milliard de dollars dans le pays et d’y créer un million de nouveaux emplois.