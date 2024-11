Bilan 2024 : une année record pour le Bitcoin, entre résilience et volatilité

2024 a marqué un tournant significatif pour le Bitcoin, records de valorisation, ETF, halving, le tout dans un contexte macroéconomique au cours duquel les dynamiques ont été particulièrement changeantes, le Bitcoin a traversé une année pleine de défis et d’opportunités. Retour sur les principaux événements qui ont été clés en 2024.

L’ETF de BlackRock : un bond institutionnel majeur

En début d’année, l’obtention d’un ETF Bitcoin spot par BlackRock a constitué l’un des événements les plus marquants. L’ETF a permis de renforcer l’adoption institutionnelle, injectant des liquidités massives dans le marché et contribuant à une envolée de la valeur du Bitcoin. Ce produit d’investissement a simplifié l’accès à Bitcoin pour de nombreux investisseurs institutionnels, qui voient désormais dans cet actif une alternative crédible face à l’inflation et aux incertitudes économiques.

Avec ce nouvel afflux de capitaux, Bitcoin a franchi la barre des 70 000 dollars en mars 2024, un record historique depuis le précédent bull run de 2021. La création de cet ETF de BlackRock a marqué une étape importante dans la « légitimation » de Bitcoin aux yeux des marchés financiers traditionnels.

Le halving de Bitcoin : entre rareté et pression sur les mineurs

Autre évènement clé, le halving de Bitcoin au mois d’avril, qui a réduit de moitié la récompense des mineurs. Cet événement, attendu par l’ensemble de la communauté crypto, a un impact direct sur l’offre de Bitcoin en circulation, créant un effet de rareté. Traditionnellement, le halving est associé à une hausse du prix du Bitcoin dans les mois qui suivent, en raison de la diminution des bitcoins disponibles sur le marché comme le montre notre tableau çi dessous avec une progression historique en 2024, qui cela étant ne peut être retenu comme seul facteur de la hausse.

Le Halving a également exercé une forte pression sur les mineurs. Leurs revenus ayant été réduits de moitié, de nombreux acteurs ont dû vendre une partie de leurs réserves pour rester opérationnels. Les mineurs les plus faibles ont ainsi quitté le marché ou ont été rachetés par des entités plus robustes. Le taux de difficulté du réseau a fluctué au cours de l’année, mais a finalement rebondi, signalant un retour en force des acteurs les plus résilients.

Les décisions de la Fed : Le retour des liquidités sur le marché

La politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) a également joué un rôle central dans les performances de Bitcoin en 2024. Après plusieurs années de taux d’intérêt élevés pour contenir l’inflation, la Fed a entamé un cycle de baisse des taux en septembre 2024, à un moment où le ralentissement économique et les craintes de récession devenaient pressants. Cette décision a immédiatement profité aux actifs risqués, Bitcoin inclus, qui est souvent perçu comme une protection contre l’inflation et un véhicule de diversification.

Toutefois, la baisse des taux n’a pas été exempte de volatilité. En effet, le marché crypto a réagi de façon mitigée face aux ajustements de politique monétaire de la Fed, avec des fluctuations du dollar qui ont parfois créé des incertitudes. À plus long terme, cette baisse des taux est vue comme positive pour Bitcoin, les liquidités devant progressivement revenir sur les actifs risqués.

Géopolitique et réglementation : Un paysage international en mutation

Le marché crypto a également été influencé par plusieurs événements géopolitiques en 2024. Aux États-Unis, les élections présidentielles ont introduit des incertitudes concernant la politique pro-crypto, avec des positions divergentes entre les candidats. Donald Trump, pro-crypto, a promis des réglementations favorables pour soutenir l’écosystème, tandis que Kamala Harris, plus réservée, incarne une position moins libérale pour l’industrie. Ce climat d’incertitude a parfois freiné les élans haussiers du marché, mais aussi stimulé l’intérêt pour Bitcoin comme réserve de valeur, à mesure que les investisseurs anticipaient une possible relance des investissements en 2025.

Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet lundi 11 novembre, dépassant les 88 000 dollars, soutenu par la victoire de Donald Trump à la présidence américaine. La perspective d’un assouplissement réglementaire en faveur des cryptomonnaies, renforcée par l’engagement de Trump à remplacer Gary Gensler, président de la SEC, pousse le prix à la hausse.

La Chine, pour sa part, a multiplié les signaux contradictoires. Tout en maintenant une position globalement hostile aux cryptomonnaies, le pays a laissé filtrer des rumeurs de potentielle réouverture de certains marchés crypto, ravivant périodiquement l’intérêt des investisseurs.

L’effet “altcoins” : une domination de Bitcoin au détriment des plus petites cryptomonnaies

Enfin, 2024 a vu une dominance accrue de Bitcoin par rapport aux altcoins, avec une performance globale décevante pour la majorité des cryptomonnaies de moindre importance. Tandis que les fonds institutionnels se concentraient principalement sur Bitcoin et Ether via les ETF, les altcoins ont souffert de la faiblesse des liquidités et d’une pression vendeuse importante, avec des pertes allant de -70 à -90 % pour certaines. Ce phénomène pourrait annoncer une recomposition du marché crypto où le Bitcoin jouerait un rôle de plus en plus central, tandis que les altcoins seraient relégués à des niches spécifiques.

Une année de consolidation exceptionnelle et de nouveaux espoirs pour le Bitcoin

En résumé, 2024 aura été une année de consolidation très importante pour le Bitcoin, marquée par des avancées structurelles (comme les ETF et le halving) dans un contexte très challengé avec des pressions externes liées à la politique monétaire et aux tensions géopolitiques. Bien que le marché ait connu une volatilité persistante, plusieurs éléments pointent vers un avenir qui pourrait être favorable au Bitcoin, soutenu par l’intérêt croissant des institutions et par un cadre réglementaire qui pourrait se stabiliser aux États-Unis.

En France:

En 2024, 12% des Français possèdent des crypto-actifs, soit environ 6,5 millions d’investisseurs, marquant une hausse de 28% par rapport à 2023, selon une étude de l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan) réalisée avec Ipsos et KPMG, rapportée par BFM Crypto. Le montant total investi oscille entre 32,5 et 42,5 milliards d’euros, en hausse de 60%. La majorité des investisseurs sont des hommes (70%) et de moins de 35 ans (57%). Parmi les motivations, 46% recherchent des rendements financiers, et 34,4% les considèrent comme une valeur refuge.

Le projet de loi de finances 2025 en France propose plusieurs mesures affectant les cryptomonnaies. La flat tax pour les revenus supérieurs à 250 000 € pourrait atteindre 37,2 %, et les cryptomonnaies seraient incluses dans l’impôt sur la fortune. L’introduction d’un impôt universel pour les expatriés fiscaux a été discutée mais rejetée. Le délai de reprise fiscale pourrait passer de 3 à 10 ans pour les comptes non déclarés, et le règlement DAC8 imposerait une transparence totale des transactions crypto. Certaines mesures pourraient s’appliquer rétroactivement dès le 1er janvier 2024.

LEDGER a annoncé au printemps le lancement de Ledger Stax, son wallet nouvelle génération. Les premières livraisons ont commencé pour les clients ayant précommandé, tandis que les nouvelles commandes seront possible à l’été 2024. Conçu en collaboration avec Tony Fadell, créateur de l’iPod, Ledger Stax se distingue par son écran tactile sécurisé E Ink incurvé, une première mondiale selon LEDGER

Le dispositif, de la taille d’une carte de crédit, est doté de technologies avancées telles que le Bluetooth 5.2, NFC, et la recharge sans fil Qi. Il permet une gestion intuitive et sécurisée des crypto-actifs grâce à une interface tactile innovante et une batterie à longue durée de vie.

Pascal Gauthier, PDG de LEDGER, affirme que ce lancement marque une nouvelle étape dans l’adoption des actifs numériques, offrant une sécurité sans compromis et une expérience utilisateur exceptionnelle. Ledger Stax s’intègre parfaitement dans l’écosystème Ledger Live, qui prend en charge plus de 10 000 coins et tokens sur plus de 70 blockchains.