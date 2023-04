Connaissez-vous Thierry Vignal, co-fondateur de Masteos, spécialiste de l’investissement locatif?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

« J’étais auparavant dans la finance à Londres, je suis revenu un peu désœuvré« , confie Thierry Vignal, co-fondateur et président de Masteos. « Avec mon associé qui l’était tout autant, nous avons réfléchi à un nouveau projet. » « Nous avions tous les deux fait un investissement locatif qui s’était mal passé », explique Thierry Vignal.

Ce dernier quitte en 2017 son poste de Sales & Trading Analyst chez HSBC Global Banking and Markets. C’est en 2019 Maxime Hanquier et Thierry Vignal lancent une startup sur le marché de l’investissement locatif. Depuis, Masteos est devenu un acteur de référence sur son marché et poursuit le développement de ses services, avec le lancement d’une offre de rénovation énergétique avec le soutien d’EDF et de son réseau.

Depuis son lancement en 2019, Masteos multiplie par trois son chiffre d’affaires chaque année, avec une somme de 2 millions d’euros en 2020, 6 millions en 2021 et 20 millions en 2022. L’entreprise revendique 1 200 transactions en 3 ans et 5 000 inscrits sur la plateforme par mois.

